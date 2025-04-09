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台股連日暴跌 國安基金獲授權護盤…預期關注0050成分股

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
受美國總統川普關稅政策影響，近期市場波動較大，台股連日暴跌。記者曾原信／攝影
受美國總統川普關稅政策影響，近期市場波動較大，台股連日暴跌。記者曾原信／攝影

國安基金啟動穩定台股護盤任務，依過往經驗將集中買進影響大盤比例高的0050成分股，而面對逢低加碼不斷面臨低點，法人也再度提醒標的無疑問首選0050，但資金要謹慎分批投入，以增加買在更低點機率，同時若有分割投票資格也記得用證券APP投票，分割後價格下降更有利交易操作。

因近期市場波動較大，台股連日暴跌，若分割決議通過，0050將以受益人會議當日（4月24日）淨值為基準，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數。以4月9日最新的預估淨值145.65元來看，0050擬將1拆3。

國安基金獲授權護盤首日，台股面對關稅正式落地仍重挫逾千點，0056、0050成交金額再分別突破百億，從4月7日、4月8日申購狀況觀察，預期買盤仍堅定集中兩大台股ETF指標。

本周0050、0056申購金額合計近200億元，其中0050在國安基金宣布護盤後，今成交狀況更加火熱，主要來自國安基金以往進場高勝率，加上買進標的幾乎肯定是0050成分股，在連日重挫下，成為投資人首要加碼重點。

法人指出，本波市場崩跌考驗投資人資金規劃能力，包括過去一段期間進駐債券ETF的資金，此刻就能快速賣出轉換至跌深股票，從歷史經驗判斷，未來若出現反彈，也高機率以營運具韌性的大型權值股領頭，且個股齊跌已無須著墨選股，如果要低檔加碼，謹慎規劃資金分批進場0050即可。

法人也提醒，近期0050分割議案已啟動，投資人可於4月2日至4月21日透過證券APP進行電子投票，或透過紙本方式郵寄表決票，不少網友上網表示已收到通知書，比起郵寄用電子投票方便。依照元大投信說明，有投票資格的投資人可選擇透過各大證券APP點選「股東e服務」，投票時間至4月21日23:59。

0050分割倍數對照（註：0050 4月9日預估淨值為145.65元）。資料來源：採訪整理
0050分割倍數對照（註：0050 4月9日預估淨值為145.65元）。資料來源：採訪整理

台股 國安基金 關稅

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