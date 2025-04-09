台股慘遭血洗、大盤失守...避險資金湧入美債、黃金ETF：先風控再求績效

全球市場等待川普的關稅政策終於出台，結果對等關稅沒等到，反而等來了對等貿易逆差關稅，伊森也親眼見證台、美股在45秒內跳水千點的行情，只能說活久見，活久見，道瓊、標普、納斯達克、費半、羅素2000指數皆大幅下跌，其中納指、羅素進入技術性熊市，費半更從去年高點大跌超過40%。

然而究竟到底怎麼了？全球這場風暴是如何醞釀的？他背後牽涉到的難題會是什麼？投資人可以怎麼做？伊森想跟大家分享看法與觀點。

多頭派對已被川普打破

美國經濟過去兩年很強勁，主要原因是大量財政赤字（政府大幅借錢支出），再加上央行透過ONRRP（逆回購）給市場大量流動性。

現在問題來了，財政赤字要削減（馬斯克帶頭主張的）、ONRRP已經用光，經濟增長的動能明顯被削弱了。

動能削弱 ≠ 必然衰退，但很容易讓市場擔憂衰退，這種預期會導致消費者信心下降，形成「預期自我實現」的惡性循環。

而最驚人的是，上圖是彭博製作的預估圖，可以看到川普這種做法使美國平均關稅直接跳升到35%，創下百年來最高紀錄。

全球供應鏈遭受衝擊 台廠受影響深

川普的言行與決斷很可能會影響全球經濟走向，而台灣也同樣不能置身事外，許多產業都受到川普關稅大棒的波及。

然而，不同產業受到的衝擊程度不一：半導體、藥品、部分汽車零組件、鋼鋁等產業暫時豁免，但其他消費性電子產品、筆電、手機、網通設備、成衣與製鞋等，關稅負擔可能大幅提升。

這些關稅如果由廠商自行吸收，會大幅擠壓獲利；若轉嫁給下游客戶或終端消費者，則產品售價將上漲，連帶可能影響需求和銷量。

現在我們可以知道的是，關稅戰的路徑基本歸納成幾點：

1. 對供應鏈的衝擊機制

消費性電子衝擊最大：手機、筆電等產品多在中國與東南亞生產並出口美國，美國市場也是蘋果（iPhone、MacBook、Apple Watch 等）及 PC 市場重要消費區，一旦關稅提升，勢必要考慮調整生產基地或漲價。

伺服器雖有部分移轉，但仍有成本考量：伺服器因需求相對剛性，不少組裝廠在墨西哥或美國已有產線，也可能透過符合 USMCA（美墨加協定）規範來降低關稅。然而零組件來自亞洲國家者仍會被課稅，後續如何分攤給最終客戶或自行吸收，也是關鍵。

成衣與鞋類：越南、印尼等傳統生產重鎮被課徵高關稅（越南 46%、印尼 32% 等），短期內難以找到更低稅率的替代生產國，恐使品牌商漲價或與供應商協商分攤關稅成本，消費需求可能因漲價而下降。

2. 通膨與需求下修的風險

如果關稅導致產品售價提高，可能刺激通膨，進一步影響消費者購買意願。企業利潤被壓縮的同時，也可能選擇調降產量或投資規模。

若各國之後祭出更多報復性關稅，將造成更大範圍的貿易摩擦與價格波動。

關鍵影響產業整理

1. 手機與筆電（消費性電子）

以蘋果為例，大部分 iPhone、MacBook 等產品產線位於中國或越南；現在越南被課徵 46% 關稅，若要維持在當地生產，勢必面臨高昂稅負。

代工廠可能將伺服器或部分組裝移至墨西哥或美國本土，但手機、筆電、穿戴式裝置的勞動密集度較高、利潤空間有限，轉移產線並不容易，短期可能透過終端漲價。

2. 伺服器

墨西哥生產由於受 USMCA 保護，從墨西哥出口至美國可維持關稅豁免，成為目前避稅方法之一。

零組件若源自中國、台灣、越南等仍會被加徵額外關稅，最後可能由代工廠與美系客戶協調分擔。

伺服器需求相對剛性（雲端、AI 等成長動能在），影響相對消費性產品略小。

3. 網通設備

關稅幅度依生產地不同，越南46%、菲律賓17%、台灣32% 等，對於在越南生產的網通廠商而言，若輸往美國就會大幅增加成本；少部分業者在墨西哥設廠則可暫時減輕關稅衝擊。

4. 成衣與製鞋

台灣大多數服飾與鞋款生產重鎮在越南、印尼等東南亞國家，這些國家被課的稅率相對偏高，品牌商短期內難以找到其他更便宜的生產據點。

最可能的路徑是對終端售價漲價，並與代工廠協商吸收部分成本。若售價提升5～10%，消費者需求可能下滑超過 10%，廠商訂單量也有減少風險。

簡單來說，這次美國大幅提高關稅的動作，顯示其貿易保護與製造業回流的意圖仍舊強烈。

對台灣各行各業來說，因生產基地多位於中國及東南亞，被課徵的關稅幅度確實高於市場先前預期，短期勢必帶來利潤壓縮或終端價格上漲的風險。

未來企業能否藉由重新布局產線、與客戶溝通分擔關稅，以及提升產品附加價值來化解衝擊，將是觀察重點。

投資人應持續追蹤各企業的調整速度與最終市場消費變化，以便在產業洗牌中找到相對具彈性的機會。

美債、黃金 成為最佳避風港

那看到這裡，伊森還是要嚴重聲明，我們不是在暗示未來全球經濟一定會走向大蕭條的路線，這點要請讀者不要緊張，而是希望我們了解歷史不會重複、但總是押韻的狀況，是希望能有效應對未來，提前做好準備。

硬著陸的特徵可以從債市看到訊號，尤其是CCC(垃圾債)，從上圖可以看到歷史上幾次崩跌時間如2008年、2016年與2020年時，垃圾債的利差超過10％就是硬著陸的訊號，目前我們開始看到該數字往上竄，來到9.8%左右，似乎已經相當逼近。

在不確定性高的環境中，建議適當保守資產配置，可以先分成短期與長期觀察。

短期觀察：

利用美元現金與短期美債避險。 減少股票或高風險資產，考慮降低或出脫TLT。 強調「先控制好風險再來思考報酬」。

長期觀察：

提高黃金與貴金屬配置，作為防禦未來滯脹風險的工具。 留意全球多極化、逆全球化趨勢帶來的產業結構重組。

而美國公債是由世界第一大經濟體美國為擔保對象，幾乎可視為無風險資產的存在，更是全球資金配置固定收益資產的基本標配，也是經濟衰退的重要避險工具，當然除此之外投資人也可以利用黃金ETF進行避險，抵禦衰退。

◎已獲得投資伊森授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。