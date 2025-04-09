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川普關稅重創 國安基金難止血？台股今年跌5,643點回吐去年漲點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美國對等關稅核彈級風暴重創全球股市，國安基金宣布5,000億元銀彈進場，啟動第九次護盤，但仍未止住台股重挫跌勢，9日收盤下跌1,068.19點，跌幅5.79%，收在17,391.76點。圖／AI生成
美國對等關稅核彈級風暴重創全球股市，國安基金宣布5,000億元銀彈進場，啟動第九次護盤，但仍未止住台股重挫跌勢，9日收盤下跌1,068.19點，跌幅5.79%，收在17,391.76點。圖／AI生成

美國對等關稅核彈級風暴重創全球股市，國安基金宣布5,000億元銀彈進場，啟動第九次護盤，但仍未止住台股重挫跌勢，9日收盤下跌1,068.19點，跌幅5.79%，收在17,391.76點，統計連假後3個交易日就跌掉39,06.46點，今年則是下跌5,643.34點，全數吐回去年一整年5,104.29點的漲點。

川普高關稅稅率血洗全球股市，台股在清明節假期後連續2天重挫，國安基金8日宣布5,000億元銀彈上膛，啟動護盤，根據過去的操作模式，市場預期台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）等權值股，都將是護盤重點。

台股8日融資餘額減肥284.37億元，國安基金宣布進場護盤，市場預期9日具備反彈機會，但美國總統川普宣布從美東時間9日午夜12時1分起（台灣時間9日中午12時）對中國大陸輸美產品課徵104%的關稅稅率，將提高中國大陸電商業者希音（Shein）與Temu常用、以「小額豁免」（de minimis）管道輸入的商品關稅稅率兩倍。

且美國從台灣時間9日中午12時1分起，也開始對來自86個國家或地區的輸美產品課徵10%~50%不等的對等關稅。

台股9日以18,337.44點開低，權王台積電以809元開出後一度翻紅拉升至826元，但在沈重賣壓下，股價一度下探至780元，終場收在785元，下跌31元，跌幅3.79%，影響大盤指數242點。

鴻海打開跌停，以119元開低，盤中高點122.5元，但仍不敵賣壓再遭摜殺至跌停112.5元收盤，下跌12.5元，影響大盤指數49點；聯發科收1,185元，下跌75元，影響大盤指數35點；富邦金（2881）、國泰金（2882）、台達電、日月光投控（3711）、廣達（2382）等也都是下挫收盤。

台股大盤指數開低後雖一度朝平盤挺進，可惜賣壓沉重，連國安基金宣布進場的強心針也失效，指數再往下殺低， 盤中重挫逾千點，一度下滑至17,306.97點，終場收在17,391.76點，下跌1,068.19點，成交量5,666.07億元。

統計台股在清明節假期後3個交易日下跌3,906.46點，今年來則是下跌5,643.34點，今年來的跌點已超過去年一整年上漲5,104.29點的漲點。

台積電 台股 國安基金 川普 關稅 鴻海

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