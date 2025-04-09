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獨／撐不下去了 股民籌資應付追繳使銀行信貸申請爆倍翻潮
台股連續慘跌三天，券商這二天發出擔保維持追繳令，已使股民撐不下去，並且趕忙向銀行申請小額信貸救急。據本報調查，已經有多家銀行的小額信貸業務量較平日明顯爆出大量，成長更是超過1倍以上，有些銀行更比平日增加2倍，其他還包括信用卡預借現金的件數也明顯較平日暴增數倍，件數增加多達3、4倍甚至更高。
但銀行主管無奈坦言，即使進件量大增，但銀行本身人力有限，因此客戶得等一段時間，不太可能「隨申隨到」，而且仍得向客戶進行財資資力、所得這些必要的徵信。
除了借小額信貸之外，有房子的客戶，也進行「理財周轉金」申請，多家銀行的這類業務量也比平日多出1倍以上；此外，銀行也發現，近來客戶上網交易頻率亦增加，亦和調查市場資訊、檢視帳戶餘額和基金投報率有關。
這波融資斷頭潮已產生雪球蔓延效應，不只是小額信貸、或是保戶進行保單借款，甚至是直接解約保單來救急，現在連基金投資都遭殃，很多投資人擔心股票型基金標的之後跌跌無休，部分銀行坦言，已看到基金贖回量明顯增加。
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