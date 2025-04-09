關稅喪鐘12:00準時敲響！台股下殺逾千點 電子權值股軍團綠油油

美國對各國徵收對等關稅在台灣時間今天中午12:00生效，台股集中市場盤中跌點也隨之放大至逾千點，指數直接回防17,300點關卡，護國神山台積電（2330）殺破800元後、持續下探780元大關，鴻海（2317）、世芯-KY（3661）、華碩（2357）、大立光（3008）更紛紛跌停躺平。

美國對各國徵收對等關稅在台灣時間今天中午十二時一分生效，美國總統川普7日要求中國大陸撤銷對美國的報復關稅，否則將再加徵百分之50關稅，大陸強硬回應「奉陪到底」。

白宮也證實，對中國大陸產品將再加徵50%關稅，使中國大陸產品遭課徵的稅率暴增到104%。

被問及關稅是永久或取決於談判結果時，川普表示，永久關稅或取決於談判調整都有可能，他說：「兩者都有可能都是真的。可以是永久關稅，也可以同時有談判，因為我們需要的不只關稅。」

美財長貝森特則表示，已有近七十個國家尋求與美國進行關稅談判，但他預期在9日開始對約六十國課徵對等關稅前，不會與其他國家達成任何協議。