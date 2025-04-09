台積遭空襲 股價盤中再現7字頭 甜甜價再現？

台積電再遭空襲，外電報導台積電生產的高階晶片疑遭流入華為入作為AI處理器晶片，可能面臨10億美元甚至更高額罰款。雖然國安基金今日進場點火，台積電股價開盤不久後即翻紅，但受到市場殺融資的氛圍持續蔓延，台積電股價盤中再度跌破800元。

投資圈仍認為，台積電已完成全球布局，是半導體業最具供應韌性廠商，股價急殺出現甜甜價，預料將吸引長期投資買盤承接。

路透社引述未具名消息人士報導，美國商務部一直在調查台積電為中國晶片設計商算能科技(Sophgo)進行代工，是否違反華盛頓當局的晶片出口管制。據悉，算能委託台積電代工的晶片，跟華為高性能AI處理器「Ascend 910B」中發現的一款晶片相符。

華為被列於美國貿易黑名單，不得使用以美國科技製造的產品。美國智庫「蘭德」(RAND)旗下科技、安全與政策中心研究員Lennart Heim指出，台積電近幾年為算能代工近300萬片晶片，這些晶片最終很可能流到華為手裡。

知情人士表示，這筆潛在超過10億美元的罰款，是依據違反美國出口管制法的罰款，可達交易金額最多兩倍的規定。由於台積電使用的半導體設備內含美國技術，因此其台灣廠房也受美國出口管制規範，不得替華為或任何未取得美國執照的中國客戶代工特定先進晶片。

對此，台積電表示不回應市場傳聞，且公司正值法說會前緘默期，不多做解釋。

算能科技遭台積電懷疑可能是華為的白手套公司，立刻斷絕交易，當時台積電也立刻做出回應，強調「台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。為遵循法規的要求，台積公司自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。如果我們認為有任何可疑情形，我們會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。我們已主動就可疑事項與美國商務部進行溝通並持續協助。」