快訊

川普想用關稅逼製造業回流 反讓建廠工程延宕甚至喊卡

白冰冰向他購入豪宅 王中平被爆是「隱形富豪」身價上億

蘋果Apple TV+推限時優惠！前3個月僅要60元咖啡錢 申請步驟一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台股盤中急殺跌800點 鴻海崩逾9%、台積電失守800元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股9日早盤一度跌幅縮小至百點，但10點後賣壓出籠，盤中觸及1,7605點，約一小時下殺逾400點，賣壓沉重。台積電（2330）盤中在800元附近多空交戰，一度摜破800元，鴻海（2317）重跌9%，聯發科（2454）跌幅超過6%，台達電（2308）跌約7%。金融股也重挫，國泰金（2882）、元大金（2885）、新光金（2888）皆跌逾4%。

台股連三崩，大型權值股也擋不住，聯發科盤中跌幅擴大至逾6.5%、世芯-KY（3661）雖一度跌停打開，但再度躺平鎖死、華碩（2357）跌停、廣達（2382）翻黑轉跌約4%、原本相對強勢的緯穎（6669）也扛不住賣壓由紅翻黑。眾多高價股如祥碩（5269）、川湖（2059）、嘉澤（3533）、印能科技（7734）、健策（3653）、穎威、AES-KY、康霈*都亮燈跌停。宣布實施庫藏股的保瑞（6472）漲幅也急速收斂，由原大漲7%至僅剩上漲1%左右。

受貿易戰加劇的影響，美股三大期貨指數今天繼續重挫，和台股連動關係高的那斯達克100指數期貨下跌約1.6%。

雖然白宮表示願意與一些貿易夥伴展開協商，但以牙還牙加碼報復全球最大石油進口國中國大陸，而北京稍早曾回應說誓將奉陪到底，引發經濟衰退疑慮。美國總統川普已表明，對中國大陸商品再加徵50%關稅，等同於對中國大陸徵收總計104%的關稅。

同時美國從台灣時間9日中午12時1分起，對來自86個國家或地區的輸美產品課徵10%-50%不等的對等關稅。另外川普也說，「非常短期將對藥品課徵重大關稅」，他先前想對藥品課徵25%以上的關稅。

台積電。路透
台積電。路透

台股 關稅

延伸閱讀

降低蘋果衝擊！鴻海日本電動車說明會 擬定三大策略

風險資產出現拐點？瑞銀：擔憂關稅升至多高 而非寄望關稅降至多低

多重利空打壓 台積電開打800元保衛戰

美關稅衝擊 新北藍黨團批：執政無能、股民遭殃

相關新聞

台積遭空襲 股價盤中再現7字頭 甜甜價再現？

台積電再遭空襲，外電報導台積電生產的高階晶片疑遭流入華為入作為AI處理器晶片，可能面臨10億美元甚至更高額罰款。雖然國安...

台股盤中急殺跌800點 鴻海崩逾9%、台積電失守800元

台股9日早盤一度跌幅縮小至百點，但10點後賣壓出籠，盤中觸及1,7605點，約一小時下殺逾400點，賣壓沉重。台積電（2...

國安基金進場 台積電早盤卻一度跌破800 陷入800元保衛戰

國安基金昨日決議進場護盤，使得台北股市9日以1萬8337點開盤，指數下跌122點，跌勢趨緩。但是指標股台積電今日以809...

關稅喪鐘12:00準時敲響！台股下殺逾千點 電子權值股軍團綠油油

美國對各國徵收對等關稅在台灣時間今天中午12:00生效，台股集中市場盤中跌點也隨之放大至逾千點，指數直接回防17,300...

多重利空打壓 台積電開打800元保衛戰

國安基金宣布5千億元銀彈上膛，證交所也宣布兩大措施護市，台股神山台積電（2330）盤初雖一度挺升至826元，惟ADR續跌...

台股萬八關卡保衛戰開打！驊宏資、期元大 S&P 原油反1價漲量增

台股隨國安基金進場後，截至上午十時，9日早盤仍續跌，萬八關卡保衛戰開打，「價漲量增」的個股及ETF，包括：資服股驊宏資（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。