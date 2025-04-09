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台股盤中急殺跌800點 鴻海崩逾9%、台積電失守800元
台股9日早盤一度跌幅縮小至百點，但10點後賣壓出籠，盤中觸及1,7605點，約一小時下殺逾400點，賣壓沉重。台積電（2330）盤中在800元附近多空交戰，一度摜破800元，鴻海（2317）重跌9%，聯發科（2454）跌幅超過6%，台達電（2308）跌約7%。金融股也重挫，國泰金（2882）、元大金（2885）、新光金（2888）皆跌逾4%。
台股連三崩，大型權值股也擋不住，聯發科盤中跌幅擴大至逾6.5%、世芯-KY（3661）雖一度跌停打開，但再度躺平鎖死、華碩（2357）跌停、廣達（2382）翻黑轉跌約4%、原本相對強勢的緯穎（6669）也扛不住賣壓由紅翻黑。眾多高價股如祥碩（5269）、川湖（2059）、嘉澤（3533）、印能科技（7734）、健策（3653）、穎威、AES-KY、康霈*都亮燈跌停。宣布實施庫藏股的保瑞（6472）漲幅也急速收斂，由原大漲7%至僅剩上漲1%左右。
受貿易戰加劇的影響，美股三大期貨指數今天繼續重挫，和台股連動關係高的那斯達克100指數期貨下跌約1.6%。
雖然白宮表示願意與一些貿易夥伴展開協商，但以牙還牙加碼報復全球最大石油進口國中國大陸，而北京稍早曾回應說誓將奉陪到底，引發經濟衰退疑慮。美國總統川普已表明，對中國大陸商品再加徵50%關稅，等同於對中國大陸徵收總計104%的關稅。
同時美國從台灣時間9日中午12時1分起，對來自86個國家或地區的輸美產品課徵10%-50%不等的對等關稅。另外川普也說，「非常短期將對藥品課徵重大關稅」，他先前想對藥品課徵25%以上的關稅。
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