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台股萬八關卡保衛戰開打！驊宏資、期元大 S&P 原油反1價漲量增

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股隨國安基金進場後，截至上午十時，9日早盤仍續跌，萬八關卡保衛戰開打，「價漲量增」的個股及ETF，包括：資服股驊宏資（6148）、期元大S&P原油反1（00673R）表現最為強勢，台積電（2330）則拉高至826元，再遭賣壓灌低。法人建議，布局內需、利潤率佳、具備市占率等優秀企業。

截至上午十時，篩選成交量破萬張以上的「價漲量增」個股及ETF，依漲幅排序，包括：資服股驊宏資、閉路電視（CCTV）製造商的陞泰（8072）、軍工概念股的晟田（4541）、寶一（8222）最為強勢，漲幅介於3%至7%。此外，華南金（2880）、旺宏（2337）、統一（1216）、彰銀（2801）、廣達（2382）、永豐金（2890）、玉山金（2884）、中信金（2891）等也紛紛走強。

不過，台積電雖然量贈逾3.6萬張，早盤一度因國安基金進場護盤後，漲至最高826元，不過仍於平盤816元附近震盪，盤中最低807元。

ETF方面，期元大S&P原油反1表現最強勢，盤中漲逾7%、富邦NASDAQ反1、期元大S&P日圓正2也有達2%以上的漲幅，元大台灣50反1、國泰臺灣加權反1也同步走強。

街口投信分析，美國總統川普宣布關稅政策後，引發國際股市和原物料暴跌。除了關稅造成用油需求衰退預期外，OPEC+日前聲明在5月將石油增加產量從13.5萬桶/日提高到41.1萬桶/日，市場解讀在關稅造成國際貿易衰退情況下，OPEC增產不足以支撐油價而造成續跌。

布局方向上，安聯投信表示，以美國資產為例，偏好以國內生產、國內銷售比重高、利潤率佳、具備定價能力與市占率等具有優勢的企業；同時強化對防禦型產業如醫療保健與民生消費的配置；建議減碼非必需消費品與金融業。

在工業與科技產業部分，相對偏好具防禦特性的非投資等級債券與可轉債，近期也聚焦於低Delta的可轉債與高品質的非投資等級債券。

台股 關稅

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