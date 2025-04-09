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國安基金上膛 千金績優生先表態、緯穎最夠力先翻紅

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

為救台股，國安基金宣布5,000億元銀彈上膛，證交所9日也搶在開盤前宣布兩大措施，盤初10大千金由股王信驊（5274）牽手績優生緯穎（6669）率先翻紅，股后世芯-KY（3661）奮戰約15分鐘後也終於打開跌停，但台股盤初仍一度下挫逾400點、萬八關警鈴大作，股王再度翻黑，祥碩（5269）、嘉澤（3533）續鎖跌停。

信驊（5274）3月營收7.55億元，月增23.93%、年增110.27%，創單月新高；第1季營收20.65億元，季減1.85%、年增103.77%，優於原預期並改寫單季同期新猷。

緯穎3月合併營收866.32億元，月增86.2%、年增226.74%；第1季合併營收1,706.55億元，季增47.58%、年增145.09%，連二季站穩千億元大關。

展望後市，外資指出，信驊的營運表現與美國雲端周期有著密切關聯，儘管正向看待中國大陸的雲端資本支出，但大陸在全球雲端資本支出中的比重僅有10%至20%。因此即使大陸市場表現強勁，也難以改變整體雲端資本支出年增率將放緩的趨勢。

法人表示，宏觀經濟環境及政策不確定性，一直是影響企業支出的重要因素，近期與AI BMC相關的不確定性進一步增加，更加劇市場的謹慎情緒，因此評估信驊第2季營收可能會略低於市場預期。

緯穎看法上，法人分析，美國對等關稅高於預期，主要電子硬體廠商生產基地均列於關稅範圍內，但伺服器影響程度將低於手機及個人電腦。目前美國伺服器多由墨西哥及美國生產基地支應，這次符合北美自由貿易協定（USMCA）商品將續徵0%關稅。關稅對緯穎營運有限，主因在於100%業務均為伺服器，且逾70%營收來自墨西哥生產，新設的美國德州廠將自9月開始出貨。

台股 關稅

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