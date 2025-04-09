證交所通知上市公司 可適時買回庫藏股

美國關稅政策引爆全球股災，證交所9日表示，已通知上市公司可適時啟動庫藏股買回計畫，以穩定市場信心，維護股東權益。

證交所表示，針對近期美國關稅政策引發的全球資本市場波動，已於8日通知上市公司得善用各項可行機制，例如可視資金狀況與維護股東價值等因素，適時啟動庫藏股買回計畫，以穩定市場信心、維護股東權益，並強化投資人對公司長期發展的支持。

證交所指出，庫藏股機制有助於調節市場供需、減緩股價過度波動，同時彰顯公司對自有價值的肯定，當前外部環境變動快速，採取適當應對措施，有助於提升市場對企業治理與財務穩健度的信任。

此外，市場與投資人對美國關稅政策可能產生的影響關注度高，證交所提醒上市公司應全面檢視該政策對財務、營運及業務等影響，如屬重大事項，或已有市場詢問關注，應儘速透過公開資訊觀測站發布重大訊息，說明相關情形與公司因應方向，以落實資訊揭露義務，協助投資人充分掌握必要資訊。