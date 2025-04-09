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融資餘額快速瘦身 台股後一、三個月上漲機率達八成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股融資單日減額史上前五大。(資料來源：Bloomberg)
台股融資單日減額史上前五大。(資料來源：Bloomberg)

台股近期跟隨美股重挫、融資餘額大減，但歷史經驗顯示，台股融資餘額快速瘦身後，加權指數多有不錯表現。統一投信表示，主動式ETF的機動性高，在市場波動大時可快速調整投資組合，適合用於布局今年波動劇烈的台股。統一投信將於5月5至9日募集統一台股增長主動式ETF（00981A），00981A將鎖定台股最具成長潛力產業，透過精準選股操作，靈活應對市場變化，並為投資人捕獲台股長期成長潛力。

統一投信表示，川普關稅政策不確定性瀰漫市場，加權指數自高點以來已下跌超過二成。3月31日台股融資大減157.08億，創歷史以來第四大單日減額紀錄，4月8日台股融資餘額更是快速縮水284.37億，改寫歷史新高。據彭博統計，先前台股歷史前五大融資單日減額從140至182億元。若在融資大減逾140億元時進場投資加權指數，後一個月及後三個月的上漲機率高達八成，漲幅最高分別達到13.27%及16.52%。

統一台股增長主動式ETF擬任基金經理人陳釧瑤表示，川普這次對等關稅政策的主要目的，在於促使製造業回流美國及解決國債規模過高的問題，並希望透過減稅將資金留在美國，達到中長期的經濟正向循環。

未來全球經濟可能面臨巨大轉折，過去企業透過全球供應鏈分工降低成本，關稅提高後，企業生產成本可能提高。但如果後續川普暫緩關稅實施，讓企業有因應時間，或關稅談判朝有利方向進展，台股有望跟隨美股落底回升。

陳釧瑤表示，雖然短期聯準會大幅降息的可能性低，不過，若關稅政策使美國出現經濟衰退危機，仍有機會迫使聯準會降息，以挽救疲弱的經濟。後續需高度關注台股供應鏈的移轉狀況，以及各國與美國的關稅談判進程。台股產業方面，AI伺服器在雲端服務業者的剛性需求支撐下，關稅影響程度預估相對較小，且AI發展趨勢確立，長期仍具高成長潛力。

台股 關稅

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