台股信心弱 早盤跌逾300點、台積電開低7元

台股9日開盤指數上漲下跌122.51點，開盤指數為18,337.44點。早盤跌逾300點，最低來到18,118.95點。台積電（2330）開盤價809元，下跌7元。

群益投顧表示，短線估呈由連續急跌轉反覆震盪下探走勢。中國大陸對川普關稅反擊，川普威脅若不取消就要再加徵50%的懲罰性關稅，累計稅率達104%形成短線風險，現階段個別股票操作不易，多數跌深股若非搶在低點。操作空間壓縮。選股標的除股票外，部分資金往具資金避風港概念黃金、債券等ETF移動。

操作題材可留意：

1.資金避風港概念ETF─這波股市重挫相當程度與市場擔憂川普關稅政策將引發經濟衰退有關，但美債殖利率卻大漲，折射出階段市場擔憂經濟衰退、通膨與美債務等多面向，這種形勢讓技術面高檔疑慮攀升的金價短期估仍相對受惠，仍有殖利率攀升壓力的美債短線可能陷入來回震盪。

2.生技為主的風險趨避概念股─生技與軍工相關，向來為盤勢有疑慮時的重要資金避風港族群，現階段前者整體籌碼相對後者佳；二者後續亦有議題可期。高端疫苗（6547）進入較台灣大上數倍甚至十倍的越南市場應已進入倒數；象徵我國國防自主里程碑的海鯤潛艦，預計4月下旬進入SAT海試階段。

周二（8日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為37,645.59點，下跌320.01點、跌幅0.84%；S&P500指數下跌1.57%；那斯達克指數下跌2.15%；費半指數下跌3.57%。台積電ADR早盤大漲4.4%後又回落，終場再跌3.3%，收在141.37美元，連續四日下挫，較台北交易溢價14.4%。

早盤大漲後又出現逆轉，川普政府推動對中國大陸在內多國高關稅即將生效，投資人認為美國政府延後或調整的希望渺茫。英特爾（Intel）崩跌7.4%；輝達（NVIDIA）跌1.4%；蘋果（Apple）大跌近5%。有恐慌指數之稱的波動率指數（VIX）升破50，此水準通常視為市場極度緊張的信號。

三大法人周二集中市場合計賣超485.63億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超341.8億元，投信賣超17億元，自營商（自行買賣）買超4.1億元，自營商（避險）賣超130.8億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,286口至1,489口，其中，外資淨空單增加4,926口至30,077口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少7,568口至2,745口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在20,000點，周賣權最大OI落在18,600點 ; 月買權最大OI落在23,000點，月賣權最大OI落在19,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.67下降至0.56。VIX指數下降0.91至41.78。外資台指期買權淨金額-0.29億元 ; 賣權淨金額20.05億元。整體選擇權籌碼面中性。