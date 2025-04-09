二天摔掉2838點 國安基金決議護盤台股

台北股市本周兩個交易日重挫二八三八點，為穩定市場信心，國安基金昨天下午在台股收盤後召開臨時委員會議，決議進場護盤。這是國安基金第九次護盤，並創下宣布進場護盤時指數位於一萬八四五九點的最高紀錄。

台股昨天繼續重挫七七二點、收一萬八四五九點，國安基金傍晚宣布授權進場。據了解，國安基金臨時委員會議由國安基金主委、行政院副院長鄭麗君主持，會議在昨天下午五時召開，約一個小時即以共識決通過進場護盤。

一名與會委員指出，授權護盤的主要考量是市場缺乏信心，且委員一致認為美國總統川普的關稅風暴引發市場恐慌，已構成「非經濟因素」的國安基金啟動要件。

官員指出，現在的市場信心的確太脆弱，尤其百分之卅二的對等關稅開徵，等於出口商有三分之一的營收都得拿去繳稅，已構成產業基本面的問題，也造成股民信心潰散，儘管昨天台股跌幅看似收斂，根據統計仍有七七○家的上市櫃公司股價被打入跌停，占整體上市櫃公司四成，市場信心疲弱由此可見，國安基金進場護市有其必要。

與會委員多認為，最大的變數仍在這次官員赴美溝通能否達成降稅共識，國安基金此時進場，也是以防萬一，並在必要時刻及時安定市場信心。

知情人士指出，國安基金獲得授權進場後，與其他政府基金在進場時點會更密切的配合，尤其切忌避免「左手打右手」，例如國安基金進場時，其他基金不要倒貨、折損兵力。

國安基金規模五千億元，前八次進場最多只用到一千兩百多億元，尚未動用向四大基金調度的三千億元。與會人士指出，這次川普關稅風暴衝擊產業基本面，昨天會中被公認是前所未見的嚴峻挑戰，更甚於雷曼、歐債、新冠疫情等危機，加上這次指數在高點，護盤需動用多少資金仍有待觀察。

彙整國安基金八次護盤經驗，法人指出，在國安基金宣布護盤後一周台股全數強彈，沒有例外，反彈幅度百分之一至百分之十四，平均彈幅達百分之五點七。