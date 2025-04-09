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國安基金宣布進場穩定台股 歷史經驗 必買台積、鴻海

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美國對等關稅利空引發全球股災，國安基金昨（8）日宣布進場穩定台股。法人指出，以往經驗來看，國安基金主要鎖定權值股、台灣50成分股點火拉抬盤勢，台積電（2330）、鴻海（2317）、壽險金控雙雄、官股金控、台塑四寶等都是潛在護盤標的。

台股因清明連續假期，近二日出現補跌走勢。隨外資、融資斷頭等賣壓宣洩，及美股、日股等國際股市紛紛止跌回穩，台股昨日下殺至18,180點後收斂跌幅，國安基金傍晚則拍板第九度進場護盤。

國安基金以往護盤三階段：先放出消息、召開臨時會、授權進場，股市可能會在前後出現反彈，但中長期回歸基本面。由於目的在「護指數、創造流動性」，研判護盤標的主要為權值股、台灣50成分股，任務結束後則將台灣50成分股轉換成元大台灣50 ETF出場。

凱基投顧統計，以國安基金過去三次進場護盤經驗來看，三次都獲得青睞的標的除台積電、鴻海、廣達、台達電等電子股，及中信金、玉山金、國泰金、富邦金等大型金控外，還有統一、南亞、台化、台塑等傳產股。

台股 關稅

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