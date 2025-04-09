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關稅風暴全球股市失序…國安基金治標 仍須政府治本

經濟日報／ 記者 邱琮皓
國安基金8日宣布進場護盤，穩定投資人信心。聯合報資料照片
國安基金8日宣布進場護盤，穩定投資人信心。聯合報資料照片

國安基金昨（8）日宣布進場護盤，穩定投資人信心，然而國安基金這帖藥方，只能在短期內穩住市場，治標不治本，全球股市失序的根源在於美國關稅風暴，賴政府如何爭取與美國談判先機，才是最終穩定市場的根本之道。

美國總統川普對等關稅今日生效，財政部昨日宣布，國安基金啟動安定市場任務，5,000億元銀彈伺機護盤，彷彿「全村的救星」。這帖特效藥對於金融市場也許是特效藥，但眼前，如何與美國談判，回歸到經貿的基本面，恐怕才能長治久安。

這一波金融市場失序始於美國關稅風暴，國際間貿易戰愈演愈烈，經濟成長前景蒙塵，這一波景氣陰霾會持續多久，如今要看美國總統川普臉色，關稅風暴維持多久，何時能夠喘息，金融市場才能得以安心。

台灣是出口導向國家，對等關稅稅率高達32％，雖賴政府已緊急啟動談判機制，但如何在數十個國家中取得先機，先談判先贏，爭取降低關稅甚至豁免，是如今當務之急。

台股投資人將政府四大基金與國安基金視為「股市救星」，政府進場護盤穩定市場情緒無可厚非，但對等關稅上路後，美中貿易戰又升溫，全球築起貿易壁壘，台商逃無可逃，才是根本問題所在。

川普政府此次的大動作已敲醒警鐘，賴政府將與美國從零關稅談起，但目前唯一搶得與美國談判先機的國家是日本，台灣似乎尚未找到突破口。

檢視賴總統回應對等關稅的五大策略，從擴大對美採購降低貿易逆差、擴大對美投資、排除非關稅貿易障礙，九大面向20項措施支持受影響產業，到開拓多元市場、調整台商海外生產基地，持續改善台灣投資環境等，每項策略勢必改變目前各產業結構與布局，業者們須在這變動不居的局面下找到最好的經營策略。

國安基金舒緩台股震盪、可望暫時緩解投資人不安，但美國川普政府帶來的暴風雨才要開始，政府仍要回到基本面、穩固經濟根基，以務實政策作為產業靠山，履險如夷地面對瞬息萬變的國際情勢，才是根本解決之道。

台股 關稅

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