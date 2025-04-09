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確認對中徵收104%關稅 美股指數由升轉跌 史指跌破5000點

投信投顧公會喊話 大盤最壞情況已過

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股昨（8）日持續重挫，失守19,000點關卡。投信投顧公會理事長劉宗聖昨天出面信心喊話，「最壞情況已經過了」，主要有五大理由。

包括國安基金宣布將進場、國際股市先止跌反彈、台股跌幅趨緩、政府組團赴美協商，以及地方政府及各公協會已開始出手協助台灣廠商度過難關。

劉宗聖分析，美國總統川普宣布的對等關稅對市場衝擊甚大，歐美等股市上周先反映，台股在清明節連假後恢復交易難免要反映國際行情。

現階段看來，關稅衝擊仍在，但利空已逐漸淡化，因政府對美貿易談判已有積極規劃與作為，加上國安基金、金管會、證交所等單位皆有相關因應對策，以維護市場秩序，提振投資人信心。

再從過去兩天台股盤面變化觀察，昨天雖是持續第二天下挫，但成交量已經超過5,000億元，跌點也從盤中一度超過千點，縮減至終場以下跌772點作收；台積電早盤雖跌破800元大關，終場收在800元之上的816元，顯示利空逐漸淡化中，短線這波大幅修正應逐漸告一段落，底部已經浮現，投資人可開始留意基本面表現良好的產業及個股。

台股 關稅

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