國安基金第九次出手進場護盤 5,000億元銀彈上膛

川普關稅戰衝擊全球市場，台股清明連假後兩天下跌2,838點，投資人哀鴻遍野，國安基金昨（8）日召開臨時委員會議，決議進場護盤，這是國安基金第九次執行護盤任務，同時也創下進場護盤的指數點位在萬八之上的新高紀錄。

國安基金5,000億元銀彈上膛，根據過去操作經驗，預期包括台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）等權值股，將是護盤重心。昨天台指期夜盤上漲逾600點。

國安基金昨天下午5時召開臨時委員會議，由擔任主委的副閣揆鄭麗君主持，約一個小時即通過進場護盤，會中就近期台股狀況、國內外政經情勢及金融資本市場動態充分討論，決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，以維護台股交易市場穩定。

國安基金昨天通過執行護盤任務，今日即將進場。國安基金官員指出，決定啟動護盤，關鍵在於要解決國內投資信心嚴重不足，造成流動性問題，昨天上市櫃公司跌停家數高達767家，且台股在主要亞股中相對弱勢，與會者一致認為川普關稅風暴引發市場恐慌，已構成「非經濟因素」國安基金啟動要件。

國安基金發布新聞稿指出，美國川普政府公布對各國課徵對等關稅措施，其中台灣適用稅率32%，影響衝擊我國產業發展，國際貿易秩序亦劇烈震盪，引發投資人預期通膨再度上升及全球經濟衰退風險升高之不安心理，全球股市紛紛重挫，台股於周一暴跌2,065點，跌幅9.7%，為史上最大跌幅及跌點，國際恐慌氣氛濃厚，昨天續跌772點，跌幅4%，市場投資信心明顯不足；外資今年1月至3月持續大幅賣超，不利台股穩定。

國安基金管理委員會昨天充分討論及決議，已有國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」的情形，所以決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

目前國安基金共進場八次，報酬率七勝一敗。很多投資人也會希望能夠掌握國安基金的投資動向，藉此在股市中獲利。