台股近來重挫大跌 19家公司大買庫藏股向空頭宣戰

台股近來重挫大跌，盤面一片慘綠，上市櫃公司陸續啟動庫藏股計劃，預期「自助人助」公司將受市場青睞。根據統計，已有包括保瑞（6472）、為升（2231）等19家公司陸續宣布實施庫藏股，預計最高買回資金達99億元，不但將挹注台股資金新動能，向空頭宣戰的企圖也相當強烈。

昨日有燁輝、為升、京城、華晶科、保瑞、常珵、三陽等七家公司召開董事會，並決議實施庫藏股，嚮應國安基金進場之舉。其中以燁輝的3萬張最多，京城與三陽同為1萬張，華晶科8,000張，為升則是5,000張，保瑞雖只有500張，但以董事會通過的預計買回上限計算，最高可買回3.5億元。

此外，在7日台股暴跌逾2,000點時，就召開董事會實施庫藏股的還有新產、鈺太，再加上友達、台數科、東元、彩富、和桐、巧新、敦泰、長聖、長科*、大毅在內，共有19家正在實施中，最高買回金額達99億元，將挹注台股資金新動能。

同時，還有31家公司率先敲定法說時程，市場最關注的焦點，除了10日的大立光、17 日台積電等權值股，還有9日兆豐金、廣華-KY、中華電、遠東新、和碩、晶華、東陽，10日南亞科、同致、力旺，11日宣德，22日智原，23日譜瑞-KY，29日旺宏，30日友達、研華、光寶科。