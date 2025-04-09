台股爆量 低接買盤進場…國安基金護盤短線醞釀跌深反彈

台股昨（8）日在四大基金及其委外代操、投信、國家隊、零股投資人、主力、業內等紛紛逢低承接下，量能爆出5,779億元大量，且留下279點下影線，市場偏空氛圍已開始轉變。尤其國安基金宣布進場，市場普遍預期後市反彈進入蓄勢待發階段。

台股7日無量崩跌，雖然美國高科技股率先反彈，不過昨日盤中受到ETF賣壓宣洩的共振效應及外資賣超影響，盤中指數一度重挫1,051點，後隨台積電（2330）逐漸收斂跌點，市場原本極度偏空的氛圍開始轉變，使得指數終場下跌772點、收18,459點，雖破萬九大關，但成交量卻較7日激增2.4倍。

盤面上，19大類股中，百貨、食品、水泥等內需股翻紅，玻陶重挫8.5%跌勢最重；集中市場上漲家數157家（漲停二家），下跌861家（跌停418家），上市櫃跌停家數767家，較前日逾千家減少；千金股減少至十檔，僅緯穎上漲4.4%，其餘全數收黑下跌。

三大法人昨日共賣超台股467.4億元。其中外資賣超341.8億元，由買轉賣；投信買超1.1億元，由賣轉買連；自營商賣超126.7億元，連七賣、累計賣超655.7億元。八大公股行庫則進場護盤，大舉加碼95.4億元。融資大減284.6億元，上櫃95億元，合計約380億元，為史上最大。

法人說，昨日台股「價跌量增」原屬不利格局，不過由於是在指數接連跳水後出現大量，顯示已有承接買盤進場。

根據盤後資料解析，昨日進場承接的買盤，除了投信、八大公股行庫外，零股投資人最勇猛，買超台積電11,766張，搭配四大基金與委外代操、主力、業內也逢低進場掃貨，因而使得大盤量能爆增。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、萬寶投顧執行長賴建承的看法，在國安基金宣布進場後，台股多空情勢已再次扭轉，加上昨日指數爆出近九個月新大量，且留下279點的下影線，指數與月線負乖離已經達14.7%，超過去年8月初的13.6%，修正已達初步滿足點後，短線醞釀一波跌深反彈契機。

券商公會理事長陳俊宏說，上市櫃公司基本面仍然穩健且具有韌性，加上台股於清明連假過後，累計跌幅已與國際股市相當，因此行情有機會止跌轉漲。