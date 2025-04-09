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連2天重挫 分析師：台股短底將浮現

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台北股市連續兩天重挫，昨跳空開低，盤中一度大跌逾千點，終場跌幅收斂，以一萬八四五九點收盤，大跌七七二點，跌幅百分之四點○二，成交量放大至五四八九億元。

分析師指出，跌幅縮小、跌停家數減半、成交量放大，顯示斷頭賣壓獲得宣洩，加上日韓股市昨天收紅，預期台股短期底部即將浮現，國安基金也宣布進場護盤，藉以穩定市場信心。

資深分析師許博傑表示，台股兩天跌掉近三千點，崩跌速度極快，國安基金宣布進場護盤可發揮兩項作用，一是穩定市場信心，二是為川普政府任何新措施帶來的衝擊預做準備，若股市再急跌，雖不至於反向拉抬指數，但可為市場提供流動性，避免成交量過度萎縮。

市場關注的台積電股價昨跳空開低，以七九七元開盤，跌破八百元大關，但隨後股價獲得拉抬，一度要拚回平盤卻不敵賣壓遭摜回，所幸守住八百元大關，終場以八一六元收盤，下跌百分之三點七七。

富邦投顧董事長陳奕光指出，台股近期內將觸底反彈，與周一無量崩跌的情況不同，昨指數一樣大跌，但有成交量處理斷頭賣壓，出量是止跌訊號；周一跌停的台積電，周二跌幅大為收斂；台幣匯率連續兩天回升，台幣對美元匯率升至卅三點○○七元收盤；公債殖利率沒有再下跌，顯示資金沒再尋求避險；尤其日韓股市已率先止跌反彈。

陳奕光說，日韓的稅率比台灣低，先於台股止跌反彈也合理，他認為台股的反彈只是遲到，不是不到。

許博傑指出，大盤Ｋ線雖然出現下影線，且成交量擴大增至五四八九億元，上市公司跌停家數還有四二一家，上櫃跌停也有三四九家，仍有一半股票跌停，斷頭賣壓已在消化，但因成交量還是不夠大，賣壓恐怕還沒消化完畢。

許博傑說，指數止穩的前提，除了斷頭賣壓消化完畢外，最重要是不能再有奇怪利空打擊市場，可期待止跌或小反彈，但大盤整體趨勢仍為向下。

各類股表現方面，科技股昨持續遭到空頭血洗，但金融股已翻紅，漲幅百分之○點五三，市場認為這是看到政府出手護盤的影子；此外，塑膠類股、水泥類股、食品類股，以及百貨類股都上漲。

至於三大法人動向，證交所統計，自營商賣超一二六點七億元，投信買超一點一三億元，外資賣超三四一點八億元，合計賣超四六七點四億元。

台股 關稅

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