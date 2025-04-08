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台股再跌772點！融資餘額大減284億 連2交易日減肥420億

中央社／ 台北8日電
證交所晚間公布今融資餘額新台幣2567.89億元，較前一交易日大減284.36億元，2個交易日融資合計減肥420.27億元。記者曾學仁／攝影
證交所晚間公布今融資餘額新台幣2567.89億元，較前一交易日大減284.36億元，2個交易日融資合計減肥420.27億元。記者曾學仁／攝影

美國總統川普祭出對等關稅，造成國際股災，台股昨天崩跌2065.87點，今天再下跌772.4點。台灣證券交易所晚間公布今天融資餘額新台幣2567.89億元，較前一交易日大減284.36億元，2個交易日融資合計減肥420.27億元。

加權指數今天收18459.95點，下跌772.4點，為史上第8大收盤跌點，跌幅4.02%，成交值5489.51億元。

證交所資料顯示，今天融資餘額2567.89億元，較昨天大減284.36億元，比昨天台股崩跌2065.87點之際，融資單日減肥135.63億元還多。

台積電今天跌勢收斂，終場收在816元，但仍下跌32元，近2個交易日累計下挫126元，市值縮水3.26兆元；不過，台積電今天融資餘額2萬6263張，較前一交易日增加1871張。

鴻海今天股價依然疲弱，再度收在跌停板125元，創下1年多來新低。鴻海今天融資餘額8萬7397張，較昨天減少4584張。

聯發科今天收在1260元，下跌35元，今天融資餘額4604張，較昨天增加221張。

台股 融資餘額 證交所 關稅

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