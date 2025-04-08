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史上首見！川普與國防部長許諾大撒幣 預告提1兆美元國防預算案

國安基金即將進場護盤 除了台積電還會買哪些股票？

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
國安基金8日決議啟動第九次護盤任務，9日起即將進場。記者許正宏／攝影
國安基金8日決議啟動第九次護盤任務，9日起即將進場。記者許正宏／攝影

國安基金8日決議啟動第九次護盤任務，9日起即將進場，根據國安基金過去操作經驗，產業龍頭與大型權值股是國安基金護盤著墨的重點，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）等權值股，將是護盤重心。

川普開徵對等關稅衝擊全球市場，台股在清明連假後兩個交易日累計最大跌點超過3,000點，融資追繳令萬箭齊發，斷頭賣壓湧現，且在國際股市陸續回穩之際，台股相對顯得格外疲弱。國安基金8日委員會議決定進場護盤，市場聚焦國安基金買進標的，根據國安基金上次護盤所公布的持股紀錄，以交易金額規模來看，買最多的首推護國神山台積電、共計砸下358億元，其次為聯發科、總投資成本72億元，第三是台達電39億元，接著是台塑（1301）15億元、日月光投控（3711）12億元。以上次護盤國安基金總計投入545億元來看，台積電顯然是護盤核心、重中之重。

護盤買進金額第六則是金控獲利王富邦金（2881），有接近10億元，之後鴻海、南亞（1303）則是都投入7億多元，另一檔金控權值股國泰金（2882）則是有6億多元。

法人分析，國安基金任務在護盤，因此對指數影響大的權值股自然是買進的重點，這些產業龍頭、權值股，是匯聚投資人氣的個股，而高價股代表聯發科則是市場人氣指標，因此國安基金進場鎖定這些標的並不意外。

台積電 台股 台達電 國安基金 權值股 聯發科 護盤 關稅

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