快訊

73歲洪金寶真的不良於行！坐輪椅買豬肉　真實現況曝光

賴清德拋台美雙邊零關稅 農民不滿：要被犧牲幾次

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

聽新聞
0:00 / 0:00

國安基金9次救市他操盤3次 阮清華誓言全力穩盤

中央社／ 台北8日電
財政部次長阮清華。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
財政部次長阮清華。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

國安基金今天拍板第9度執行市場安定任務，啟動新台幣5000億元銀彈，最快明天進場護台股。任內第3度護盤的財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華表示，一定會盡全力用有限的資源穩定股市，提升投資人的信心。

美國總統川普對等關稅重拳引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，昨天加權指數收盤崩跌2065.87點、創史上最大收盤跌點，跌幅9.7%，且交易量縮明顯，台積電等權值股跌停，今天跌勢雖收斂，收盤仍下跌772.4點。

國安基金今天傍晚宣布，經委員會議就近期台股狀況、國內外政經情勢及金融資本市場動態充分討論，決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

國安基金表示，美國公布對各國課徵對等關稅措施，其中台灣適用稅率32%，衝擊台灣產業發展，國際貿易秩序亦劇烈震盪，引發投資人預期通膨再度上升及全球經濟衰退風險升高的不安心理，全球股市紛紛重挫，國際恐慌氣氛濃厚，市場投資信心明顯不足。

國安基金指出，除台股近2個交易日指數累計下挫2838.27點，外資今年1月至3月持續大幅賣超，不利台股穩定。

針對台股市值近年倍增，國安基金可運用資金5000億元是否足夠，阮清華強調，一定會盡全力用有限的資源穩定股市，提升投資人的信心。

這次是國安基金設置以來第9度進場護台股，亦是阮清華任內第3次擔任「護盤操盤手」。

第1次是2020年3月COVID-19疫情爆發，國安基金當時僅花不到8億元「點火」，領軍台股上漲逾49%。第2次則是2022年7月，俄烏戰爭持續推升通膨，美國消費者物價指數（CPI）數據不樂觀，市場瀰漫恐慌氣氛，國安基金進場275天、投入約545億元救市，帶領台股上漲超過13%。過去兩次護盤，皆可說是「功成身退」。

此外，財金高層坦言，這次川普對等關稅措施影響性真的相當嚴重，政府希望後續兩國談判能取得好結果，把美國對台灣課徵的關稅往下降，不過，目前市場變數仍多，投資人信心非常脆弱、且對未來有高度不確定感，反映在台股盤勢，昨天一開盤幾乎全部都跌停，再怎麼好的股票也都「躺平」。

財金高層指出，台灣一定要穩住股市，因為股市、金融市場等高度連動掛鉤，國安基金進場就是為了穩住投資人信心，雖然每次面臨到的情況都不太一樣，但相信執行團隊這次一樣會擬定全方位策略，維護台股交易市場穩定。

台股 關稅

延伸閱讀

川普對等關稅恐引發停滯性通膨？「兩力量」消長成關鍵

台股跌夠沒？ 投信投顧公會理事長：最壞情況已經過了

法人：國安基金進場有助信心 但止跌要先看美股

啟動安定市場任務！國安基金授權進場護盤 維護台股穩定

相關新聞

台股跌夠沒？ 投信投顧公會理事長：最壞情況已經過了

台股8日再跌772點收18,459點，失守19,000點關卡。投信投顧公會理事長劉宗聖表示，「最壞情況已經過了！」主要有...

國安基金9次救市他操盤3次 阮清華誓言全力穩盤

國安基金今天拍板第9度執行市場安定任務，啟動新台幣5000億元銀彈，最快明天進場護台股。任內第3度護盤的財政部次長暨國安...

法人：國安基金進場有助信心 但止跌要先看美股

對等關稅衝擊全球股市，國安基金今天召開第124次委員會議，拍板授權執行市場安定任務，護盤可動用資金達新台幣5000億元。...

啟動安定市場任務！國安基金授權進場護盤 維護台股穩定

國安基金今天召開第124次委員會議，就近期臺股狀況、國內外政經情勢及金融資本市場動態充分討論，決議授權執行秘書視情況動用...

台股危機入市？法人：投資人可留意三大止跌訊號

台股8日持續修正，終場下跌772點收18,459點，失守19,000點關鍵心理防線，最低觸及18,180.48點。台股補...

對等關稅風暴台股崩跌 國安基金啟動史上第9度護盤

美國總統川普對等關稅風暴席捲，台股崩跌，近2個交易日指數累計下挫2838.27點。國安基金今天召開委員會，拍板最快明天進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。