快訊

73歲洪金寶真的不良於行！坐輪椅買豬肉　真實現況曝光

賴清德拋台美雙邊零關稅 農民不滿：要被犧牲幾次

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股跌夠沒？ 投信投顧公會理事長：最壞情況已經過了

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
投信投顧公會理事長劉宗聖表示，台股最壞情況已經過了。記者曾學仁／攝影
投信投顧公會理事長劉宗聖表示，台股最壞情況已經過了。記者曾學仁／攝影

台股8日再跌772點收18,459點，失守19,000點關卡。投信投顧公會理事長劉宗聖表示，「最壞情況已經過了！」主要有五大理由，包括國安基金宣布將進場、國際股市先止跌反彈、台股跌幅趨緩、政府組團赴美協商，以及地方政府及各公協會已開始出手協助台灣廠商度過難關。

劉宗聖分析，美國總統川普宣布的對等關稅對市場衝擊甚大，歐美等股市上周先反映，台股在清明節連假後恢復交易難免要反應國際行情；現階段看來，關稅衝擊仍在，但利空已逐漸淡化，因政府對美貿易談判已有積極規劃與作為，加上國安基金、金管會、證交所等單位皆有相關因應對策，以維護市場秩序，提振投資人信心。

再從近兩日台股盤面變化觀察，今天雖是持續第二天下挫，但成交量已經超過5,000億元，跌點也從盤中一度超過千點，縮減至終場以下跌772點作收，而台積電（2330）早盤雖跌破800元大關，終場收在800元之上的816元，顯示利空逐漸淡化中，短線這波大幅修正應逐漸告一段落，底部已經浮現，投資人可開始留意基本面表現良好的產業及個股。

劉宗聖指出，台股雖大跌，但在基本面仍相對良好下，外資以及中長期布局的機構投資者也對台股仍持正面的看法，另外也可以看到一般投資人持續布局ETF，不管是台股市值型、高股息、反向與債券型ETF等都有申購跡象。

他認為，投資市場經過這波修正後，投資人風險意識已經提高，可以逢低進場布局，空手者亦可開始做長線布局，建議以基金、ETF等工具，不過還是常保審慎小心態度，透過定期定額不停扣等策略布局，逐步完善投資組合與資產配置規劃。

台股 關稅

延伸閱讀

首波救市措施見效 金管會：借券大減8成6、台股止跌

台股血洗團滅！楊謹華七年之癢曝富商尪真實反應

台股放量逾2倍！法人：門打開自由進出 有利跌勢趨緩

台股重挫股民搶公園？ 史前館「招租」、劍湖山「可容納3萬人」、摩斯漢堡「有24h門市」

相關新聞

台股跌夠沒？ 投信投顧公會理事長：最壞情況已經過了

台股8日再跌772點收18,459點，失守19,000點關卡。投信投顧公會理事長劉宗聖表示，「最壞情況已經過了！」主要有...

國安基金9次救市他操盤3次 阮清華誓言全力穩盤

國安基金今天拍板第9度執行市場安定任務，啟動新台幣5000億元銀彈，最快明天進場護台股。任內第3度護盤的財政部次長暨國安...

法人：國安基金進場有助信心 但止跌要先看美股

對等關稅衝擊全球股市，國安基金今天召開第124次委員會議，拍板授權執行市場安定任務，護盤可動用資金達新台幣5000億元。...

啟動安定市場任務！國安基金授權進場護盤 維護台股穩定

國安基金今天召開第124次委員會議，就近期臺股狀況、國內外政經情勢及金融資本市場動態充分討論，決議授權執行秘書視情況動用...

台股危機入市？法人：投資人可留意三大止跌訊號

台股8日持續修正，終場下跌772點收18,459點，失守19,000點關鍵心理防線，最低觸及18,180.48點。台股補...

對等關稅風暴台股崩跌 國安基金啟動史上第9度護盤

美國總統川普對等關稅風暴席捲，台股崩跌，近2個交易日指數累計下挫2838.27點。國安基金今天召開委員會，拍板最快明天進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。