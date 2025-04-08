法人：國安基金進場有助信心 但止跌要先看美股

對等關稅衝擊全球股市，國安基金今天召開第124次委員會議，拍板授權執行市場安定任務，護盤可動用資金達新台幣5000億元。對此，法人認為國安基金進場對投資人信心有幫助，但止跌還是要先看美股。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，根據過往經驗，國安基金趁著市場恐慌時進場，長線布局，最後幾乎都是賺錢。所以國安基金進場，對於投資人信心有幫助，尤其現在市場正陷入恐慌。

不過蔡明翰表示，台股無法逆國際趨勢而行，現在美國對等關稅仍存在許多不確定性，美股尚未脫離恐慌期，接下來台股要止跌，還是先看美股。

蔡明翰認為，國安基金進場，象徵意義大於實質意義。國安基金規模5000億元，但隨著這幾年台股市值不斷攀升，現在經常1天成交量就超過5000億元，國安基金進場所能產生的實質效果有效，主要還是在信心面。

蔡明翰特別提醒投資人，國安基金雖然每次進場多半賺錢出場，但重點是長抱，投資人必須有足夠耐心，別只是想趁機搶反彈，2、3天就要跑。