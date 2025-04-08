快訊

鋒面來襲！明午後雨勢由北往南炸全台 這日天氣最不穩

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

法人：國安基金進場有助信心 但止跌要先看美股

中央社／ 台北8日電
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

對等關稅衝擊全球股市，國安基金今天召開第124次委員會議，拍板授權執行市場安定任務，護盤可動用資金達新台幣5000億元。對此，法人認為國安基金進場對投資人信心有幫助，但止跌還是要先看美股

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，根據過往經驗，國安基金趁著市場恐慌時進場，長線布局，最後幾乎都是賺錢。所以國安基金進場，對於投資人信心有幫助，尤其現在市場正陷入恐慌。

不過蔡明翰表示，台股無法逆國際趨勢而行，現在美國對等關稅仍存在許多不確定性，美股尚未脫離恐慌期，接下來台股要止跌，還是先看美股。

蔡明翰認為，國安基金進場，象徵意義大於實質意義。國安基金規模5000億元，但隨著這幾年台股市值不斷攀升，現在經常1天成交量就超過5000億元，國安基金進場所能產生的實質效果有效，主要還是在信心面。

蔡明翰特別提醒投資人，國安基金雖然每次進場多半賺錢出場，但重點是長抱，投資人必須有足夠耐心，別只是想趁機搶反彈，2、3天就要跑。

台股 美股 關稅

延伸閱讀

首波救市措施見效 金管會：借券大減8成6、台股止跌

台股放量逾2倍！法人：門打開自由進出 有利跌勢趨緩

別人恐懼該貪婪？台股重挫她喊大肆買進 股民感謝「接刀」曝最保險買法

工總籲請全民救市 建議上市櫃公司承購庫藏股

相關新聞

法人：國安基金進場有助信心 但止跌要先看美股

對等關稅衝擊全球股市，國安基金今天召開第124次委員會議，拍板授權執行市場安定任務，護盤可動用資金達新台幣5000億元。...

啟動安定市場任務！國安基金授權進場護盤 維護台股穩定

國安基金今天召開第124次委員會議，就近期臺股狀況、國內外政經情勢及金融資本市場動態充分討論，決議授權執行秘書視情況動用...

台股危機入市？法人：投資人可留意三大止跌訊號

台股8日持續修正，終場下跌772點收18,459點，失守19,000點關鍵心理防線，最低觸及18,180.48點。台股補...

川普關稅政策釀全球股災 網友首次買股票崩潰：好幾個月薪水沒了

這兩天全球受到美國總統川普的「關稅攻勢」影響，股市重挫。昨（7）日台股狂洩逾2千點，今（8）日繼續下跌，早盤以19064點開出後，以18459點作收，下跌772點。對此...

台股放量逾2倍！法人：門打開自由進出 有利跌勢趨緩

美國對等關稅震撼台股，歷經7日無量下跌後，今天包括台積電、聯發科等個股打開跌停，台股成交值放大到新台幣5489.51億元...

對等關稅風暴台股崩跌 國安基金啟動史上第9度護盤

美國總統川普對等關稅風暴席捲，台股崩跌，近2個交易日指數累計下挫2838.27點。國安基金今天召開委員會，拍板最快明天進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。