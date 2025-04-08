快訊

鋒面來襲！明午後雨勢由北往南炸全台 這日天氣最不穩

史上最慘股災！股民哀號睡公園 醫師揭極少見診斷「貧窮是一種病」

聽新聞
0:00 / 0:00

對等關稅風暴台股崩跌 國安基金啟動史上第9度護盤

中央社／ 台北8日電
國安基金今天召開委員會，拍板最快明天進場，為史上第9度護盤，盼提振投資人信心，為台股止血。圖／聯合報系資料照片
國安基金今天召開委員會，拍板最快明天進場，為史上第9度護盤，盼提振投資人信心，為台股止血。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普對等關稅風暴席捲，台股崩跌，近2個交易日指數累計下挫2838.27點。國安基金今天召開委員會，拍板最快明天進場，為史上第9度護盤，盼提振投資人信心，為台股止血。

回顧國安基金過去8次執行市場安定任務，其中2000年10月斥資約新台幣1200億元救市，寫下投入金額最高紀錄，最近一次護盤則是2022年7月中起進場，總計275天，也創下國安基金護盤最長天數。

美國總統川普對等關稅重拳引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，昨天加權指數收盤崩跌2065.87點，創史上最大收盤跌點，跌幅9.7%，且交易量縮明顯，台積電等權值股跌停，今天跌勢雖收斂，收盤仍下跌772.4點。

原訂4月14日召開例行季會的國家金融安定基金，今天提前召開委員會，拍板授權執行市場安定任務，最快明天進場護台股，啟動可運用資金5000億元，為國安基金設置以來第9度護盤。

檢視國安基金前8次進場紀錄，時間點分別落在2000年3月首次政黨輪替，中國強硬警告台灣致股市波動；2000年10月有網際網路泡沫，國際油價大漲且核四停建等因素；2004年5月因應319槍擊案；2008年9月金融海嘯；2011年12月，逢台灣總統大選前夕、歐債危機延燒；2015年8月中國經濟趨緩拖累全球股災；2020年3月COVID-19疫情爆發。

最近一次進場則是在2022年7月中旬，俄烏戰爭持續推升通膨，美國消費者物價指數（CPI）數據不樂觀，市場瀰漫恐慌氣氛，台股連日成交量低迷，甚至不足2000億元。當時台股盤中最低為13928點，距離當年度高點18619點，跌幅逾25%，為避免恐慌情緒升溫，國安基金拍板護盤。

觀察國安基金8次護盤情況，進場天數最長的一次是2022年7月，護盤期間長達275天，直至2023年4月才退場；天數最短則是2000年3月時僅進場5天。

以護盤投入金額而言，國安基金2000年10月斥資約1200億元救市，是歷史最高紀錄；2020年3月，在進場的207天中僅投入7.6億元點火，便功成身退，則是歷來投入金額最少一次。攤開國安基金過去護盤標的，大多是買進權值股和產業龍頭股等，包含台積電、聯發科等。

國安基金委員會今天拍板最快明天進場，是第9度護盤，市場認為，美國對等關稅及他國反制措施將再度點燃貿易戰火，全球經濟前景恐不樂觀，通膨也可能死灰復燃，重挫投資人信心，情況相當棘手，國安基金這次進場期間以及投入資金規模，備受矚目。

台股 關稅

延伸閱讀

關稅風暴股匯續脫勾 新台幣一度重返32元收33.007元

廣達、緯創、英業達3月營收衝高 緊盯對等關稅變數

為哥抱屈？傳馬斯克遭關稅波及「遊說川普失敗」 弟不忍開轟

首波救市措施見效 金管會：借券大減8成6、台股止跌

相關新聞

法人：國安基金進場有助信心 但止跌要先看美股

對等關稅衝擊全球股市，國安基金今天召開第124次委員會議，拍板授權執行市場安定任務，護盤可動用資金達新台幣5000億元。...

啟動安定市場任務！國安基金授權進場護盤 維護台股穩定

國安基金今天召開第124次委員會議，就近期臺股狀況、國內外政經情勢及金融資本市場動態充分討論，決議授權執行秘書視情況動用...

台股危機入市？法人：投資人可留意三大止跌訊號

台股8日持續修正，終場下跌772點收18,459點，失守19,000點關鍵心理防線，最低觸及18,180.48點。台股補...

川普關稅政策釀全球股災 網友首次買股票崩潰：好幾個月薪水沒了

這兩天全球受到美國總統川普的「關稅攻勢」影響，股市重挫。昨（7）日台股狂洩逾2千點，今（8）日繼續下跌，早盤以19064點開出後，以18459點作收，下跌772點。對此...

台股放量逾2倍！法人：門打開自由進出 有利跌勢趨緩

美國對等關稅震撼台股，歷經7日無量下跌後，今天包括台積電、聯發科等個股打開跌停，台股成交值放大到新台幣5489.51億元...

對等關稅風暴台股崩跌 國安基金啟動史上第9度護盤

美國總統川普對等關稅風暴席捲，台股崩跌，近2個交易日指數累計下挫2838.27點。國安基金今天召開委員會，拍板最快明天進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。