首波救市措施見效 金管會：借券大減8成6、台股止跌

美國對等關稅風暴來襲，台股7日暴跌2065點，今天再重挫772點，合計2天跌掉逾2800點，不過金管會證期局副局長高晶萍表示，台股已有止跌狀況，借券賣出成交值大減86%，金管會不歡迎放空的投機行為，截至目前認為，6日首波救市措施最適合，後續也會緊盯股市變化。

金管會今天舉行例行記者會。針對近日台股遭逢大幅度修正，證期局統計，台股今天收盤指數為18459.95點，下跌772.40點，跌幅4.02%。同時段日本漲5.71%，香港漲0.47%，上海漲0.46%，韓國漲0.15%，新加坡跌1.79%。

高晶萍表示，歐美股市和日本、韓國股市都在慢慢消化對等關稅資訊並出現止跌跡象，台股今天也有止跌狀況。

金管會6日緊急提出首波穩定股市措施，包括放寬其他多元擔保品，可補繳融資自備款或融券保證金差額。每日盤中借券賣出限額30%調降為3%。最低融券保證金成數由90%調整為130%。自4月7日起實施至4月11日。

高晶萍表示，金管會限空令實施成效從4月7日起盤中可借券賣出委託數量調降為3%，和4月2日借券賣出成交值新台幣104億元相比，7日借券賣出成交值15億元，較前一交易日減少86%。

基本面部分，高晶萍分析，今年截至2月底，台股本益比約20.46倍，現金殖利率達2.50%、加計股票股利則為2.62%。台灣上市櫃公司今年截至2月底，累計營收則為7.19兆元，較去年同期增加16.33%，為歷年同期最高，顯示基本面不變。

高晶萍進一步指出，台灣上市櫃公司的營收、獲利等基本面都是創新高或次高，合計獲利上市櫃營收也是近10年次高，相對產業具競爭力和韌性；至於美國的對等關稅政策要等產業和政府消化，廠商都有韌性去調整衝擊。

她也補充，目前上市櫃公司共有8家執行庫藏股買回，合計最大可買回金額為60.8億元。

媒體關心為何金管會沒提出利多政策，高晶萍回應，全世界股市都在跌，台股不可能不跌，金管會不歡迎放空的投機行為，評估後首波救市措施最適合，也將持續看發展狀況檢討政策。

金管會統計截至4月7日止，信用交易整戶擔保維持率為148.78%，高晶萍強調，金管會密切關注股市及國際金融市場變化。