台積電連2日下挫126元 零股交易股數與金額創今年新高

這兩天全球受到美國總統川普的「關稅攻勢」影響，股市重挫。昨（7）日台股狂洩逾2千點，今（8）日繼續下跌，早盤以19064點開出後，以18459點作收，下跌772點。對此...

2025-04-08 17:31