台積電連2日下挫126元 零股交易股數與金額創今年新高
台積電今天跌勢收斂，終場收在816元，下跌32元，近2個交易日累計下挫126元，市值縮水新台幣3.26兆元，影響大盤超過1000點。
隨著股價滑落，吸引散戶爭相搶進台積電，今天盤中零股交易成交股數達1154萬8846股，成交金額94.57億元，皆高居台股之冠，並創下今年來新高。
美國總統川普宣布對等關稅措施，重創全球股市，台股在結束清明連假後連日重挫，近2個交易日指數累計下挫2838.27點，滑落至18459.95點。
台積電繼7日重挫跌停，大跌94元後，8日跌勢收斂，下跌32元，收在816元。台積電近2個交易日累計下跌126元，市值縮水3.26兆元，滑落至21.16兆元，影響大盤1015點。
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