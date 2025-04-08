快訊

國安基金決定啟動安定市場任務 維護台股穩定

下殺突然急拉！假消息炒出2.5兆美元市值 美股昨夜「瘋狂7分鐘 」

羈押近4月百萬交保步出法院 謝宜容低頭泣：深切檢討「對不起家屬」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅政策釀全球股災 網友首次買股票崩潰：好幾個月薪水沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

這兩天全球受到美國總統川普的「關稅攻勢」影響，股市重挫。昨（7）日台股狂洩逾2千點，今（8）日繼續下跌，早盤以19064點開出後，以18459點作收，下跌772點。對此，有股民哀嚎「以後都不買股票了，全部拿去買定存」。

一名網友在PTT發文表示，去年底他第一次買股票，買ETF（0050），大概花了60幾萬，現在已經虧了大約10幾萬，讓他驚慌失措，崩潰喊「很可能之後會虧到20幾萬，早知道就不要聽那些人講說什麼ETF無腦買了」。文末他憂心表示「以後都不買股票了，全部拿去買定存！我好幾個月薪水就這樣沒了⋯⋯」。

文章曝光後，網友安慰「放長期不就沒事了嗎？」、「慢慢放應該還好」、「你連自己買的是什麼都不知道，不要騙就說自己在投資」、「當不動產不要動不要看就好」、「我也都有投ETF，放寬心就好」、「不賣就當作沒虧，我是沒打算賣沒錯，反正有工作、有穩定收入，就不用全靠股利過活」。

《聯合新聞網》先前有報導，新北市長侯友宜今天與台中市長盧秀燕會面，針對近期川普提高關稅問題，侯友宜表示，新北市除了提出四大行動方案，也將針對相關產業的地方稅推出延長1年，或分期36個月免利息的措施。面對關稅衝擊，立院不分朝野盡速通過880億元補助，甚至是越多越好，因此除了個人戶以外，產業也將受到衝擊，未來不排除串聯各地方政府交流合作。

ETF 台股 定存 川普 關稅

延伸閱讀

憂台股撐不過關稅戰無止盡凌遲！估價師：房市爆斷頭潮 關鍵看2數據

蘋果掏心仍挨川普懲罰！ 郭明錤提3指標預測半導體關稅發展令人發寒

大叔搭捷運放送「股票分析影片」妙齡女悠悠吐這句 視網膜忍不住比讚

台股2天下殺近3000點！他不解長輩加碼台積電 過來人揭關鍵：根本沒差

相關新聞

台股危機入市？法人：投資人可留意三大止跌訊號

台股8日持續修正，終場下跌772點收18,459點，失守19,000點關鍵心理防線，最低觸及18,180.48點。台股補...

川普關稅政策釀全球股災 網友首次買股票崩潰：好幾個月薪水沒了

這兩天全球受到美國總統川普的「關稅攻勢」影響，股市重挫。昨（7）日台股狂洩逾2千點，今（8）日繼續下跌，早盤以19064點開出後，以18459點作收，下跌772點。對此...

台股放量逾2倍！法人：門打開自由進出 有利跌勢趨緩

美國對等關稅震撼台股，歷經7日無量下跌後，今天包括台積電、聯發科等個股打開跌停，台股成交值放大到新台幣5489.51億元...

首波救市措施見效 金管會：借券大減8成6、台股止跌

美國對等關稅風暴來襲，台股7日暴跌2065點，今天再重挫772點，合計2天跌掉逾2800點，不過金管會證期局副局長高晶萍...

台股兩天跌2,838點 法人：反彈點在這裡、想買股再等等

台股8日收在18,459.95點， 下跌772.4點，短短兩天就跌掉2,838.27點，在這次的關稅風暴衝擊下，台股要跌...

30萬張大量打不開！鴻海收跌停125元 寫1年多新低

台股8日續跌，指數收在18,459.95點，下跌772.4點，鴻海（2317）爆出逾30萬張成交量，但仍是以跌停125元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。