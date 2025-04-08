川普關稅政策釀全球股災 網友首次買股票崩潰：好幾個月薪水沒了

這兩天全球受到美國總統川普的「關稅攻勢」影響，股市重挫。昨（7）日台股狂洩逾2千點，今（8）日繼續下跌，早盤以19064點開出後，以18459點作收，下跌772點。對此，有股民哀嚎「以後都不買股票了，全部拿去買定存」。

一名網友在PTT發文表示，去年底他第一次買股票，買ETF（0050），大概花了60幾萬，現在已經虧了大約10幾萬，讓他驚慌失措，崩潰喊「很可能之後會虧到20幾萬，早知道就不要聽那些人講說什麼ETF無腦買了」。文末他憂心表示「以後都不買股票了，全部拿去買定存！我好幾個月薪水就這樣沒了⋯⋯」。

文章曝光後，網友安慰「放長期不就沒事了嗎？」、「慢慢放應該還好」、「你連自己買的是什麼都不知道，不要騙就說自己在投資」、「當不動產不要動不要看就好」、「我也都有投ETF，放寬心就好」、「不賣就當作沒虧，我是沒打算賣沒錯，反正有工作、有穩定收入，就不用全靠股利過活」。

《聯合新聞網》先前有報導，新北市長侯友宜今天與台中市長盧秀燕會面，針對近期川普提高關稅問題，侯友宜表示，新北市除了提出四大行動方案，也將針對相關產業的地方稅推出延長1年，或分期36個月免利息的措施。面對關稅衝擊，立院不分朝野盡速通過880億元補助，甚至是越多越好，因此除了個人戶以外，產業也將受到衝擊，未來不排除串聯各地方政府交流合作。