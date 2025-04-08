快訊

謝宜容涉貪起訴！今「全部認罪」開庭哭花臉 100萬交保加戴電子腳鐐

30萬張大量打不開！鴻海收跌停125元 寫1年多新低

個人爭議不斷？玉山航空證實 總經理徐柏岳「自請離職」

聽新聞
0:00 / 0:00

30萬張大量打不開！鴻海收跌停125元 寫1年多新低

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海。 歐新社
鴻海。 歐新社

台股8日續跌，指數收在18,459.95點，下跌772.4點，鴻海（2317）爆出逾30萬張成交量，但仍是以跌停125元收盤， 寫去年3月15日以來、1年多的低點，成交量則是去年8月6日以來的大量；法人認為，美國關稅高稅率問題是影響鴻海股價持續疲弱的重要關鍵。

台股在清明節連假後接連重挫，在恐慌賣壓籠罩下，7日先寫下單日歷史最大跌點，8日仍是開低，早盤以19,064.47點開出，下跌167.88點，在融資斷頭賣壓出籠下，指數開低走低，盤中一度下滑至18,180.48點，下跌1,051.87點，終場收在18,459.95點，下跌772.4點，短短兩天就跌掉2,838.27點。

權王台積電（2330）一開盤就失守800元關卡，以797元開出，不過早盤一度急拉至843元，盤中跌幅收斂，終場收在816元，下跌32元，跌幅3.77%；聯電（2303）開低走高盤中翻紅，以41.7元收盤，上漲0.95元，漲幅2.33%；鴻海則是開低走低，盤中再遭摜壓至跌停125元鎖死到收盤，成交量逾30萬張。

華南投顧董事長儲祥生表示，美國對台灣祭出關稅高稅率，鴻海是蘋果iPhone手機的主要代工廠，面對關稅的衝擊相當大，如果關稅的稅率沒有改變，鴻海將會很辛苦，這也是直接影響鴻海股價走弱的重要關鍵。

台股 跌停 關稅 鴻海

延伸閱讀

彰化織襪業接獲美國客戶要暫停出貨 籲政府吸收關稅差額

高關稅風暴衝擊下 台股還要跌多久？法人曝關鍵

全民權證／鴻海 瞄準逾五個月

鴻海投入碳捕捉技術 每年80億噸二氧化碳的碳捕捉需求

相關新聞

30萬張大量打不開！鴻海收跌停125元 寫1年多新低

台股8日續跌，指數收在18,459.95點，下跌772.4點，鴻海（2317）爆出逾30萬張成交量，但仍是以跌停125元...

斷頭賣壓還沒消化 台股今日再下殺772點、上市跌停家數逾4百家

台股跌勢持續，8日跳空開低，盤中一度大跌逾千點，終場跌幅收，以1萬8459點收盤，重挫772點，跌幅4.02％。加權股價...

別人恐懼該貪婪？台股重挫她喊大肆買進 股民感謝「接刀」曝最保險買法

川普實施對等關稅，全球的股市都遭血洗，台股7日崩跌2065點，創下史上最大跌點與最大跌幅，8日也下挫772點，一片慘綠。

台股下挫772點收18,459點 台積電下跌32元收816元

台股8日持續下跌，早盤以19,064.47點開出，終場收18,459.95點，下跌772.4點，跌幅4.02%，成交量5...

川普祭重稅 業者：輔導企業結合東南亞業者在美國設組裝基地

美國總統川普日前宣布對台課徵32%對等關稅，引起台灣經濟恐慌，台股連兩天開盤重跌，產業借也憂心受到衝擊，台北市長蔣萬安昨...

高關稅風暴衝擊下 台股還要跌多久？法人曝關鍵

台股8日在融資斷頭賣壓宣洩下持續開低，盤中大跌逾千點，上市櫃公司多達945檔跌停深鎖，到底在高關稅風暴衝擊下，台股還要跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。