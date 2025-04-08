30萬張大量打不開！鴻海收跌停125元 寫1年多新低

台股8日續跌，指數收在18,459.95點，下跌772.4點，鴻海（2317）爆出逾30萬張成交量，但仍是以跌停125元收盤， 寫去年3月15日以來、1年多的低點，成交量則是去年8月6日以來的大量；法人認為，美國關稅高稅率問題是影響鴻海股價持續疲弱的重要關鍵。

台股在清明節連假後接連重挫，在恐慌賣壓籠罩下，7日先寫下單日歷史最大跌點，8日仍是開低，早盤以19,064.47點開出，下跌167.88點，在融資斷頭賣壓出籠下，指數開低走低，盤中一度下滑至18,180.48點，下跌1,051.87點，終場收在18,459.95點，下跌772.4點，短短兩天就跌掉2,838.27點。

權王台積電（2330）一開盤就失守800元關卡，以797元開出，不過早盤一度急拉至843元，盤中跌幅收斂，終場收在816元，下跌32元，跌幅3.77%；聯電（2303）開低走高盤中翻紅，以41.7元收盤，上漲0.95元，漲幅2.33%；鴻海則是開低走低，盤中再遭摜壓至跌停125元鎖死到收盤，成交量逾30萬張。

華南投顧董事長儲祥生表示，美國對台灣祭出關稅高稅率，鴻海是蘋果iPhone手機的主要代工廠，面對關稅的衝擊相當大，如果關稅的稅率沒有改變，鴻海將會很辛苦，這也是直接影響鴻海股價走弱的重要關鍵。