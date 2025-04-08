斷頭賣壓還沒消化 台股今日再下殺772點、上市跌停家數逾4百家

台股跌勢持續，8日跳空開低，盤中一度大跌逾千點，終場跌幅收，以1萬8459點收盤，重挫772點，跌幅4.02％。加權股價指數收盤跌點繼昨天創下歷史新高後，今天跌點排名第8。

大盤K線雖然出現下影線，且成交量擴大增至5489億元，但分析師表示，成交量還不夠大，上市跌停家數還有422家，OTC跌停家也有352家，仍有一半股票跌停，斷頭賣壓已在消化，但還沒消化完畢。

分析師表示，目前跌勢持續中，止穩前提除了斷頭賣壓消化完畢外，前提是不能再有奇怪利空打擊市場，可期待止跌或小反彈，但大盤趨勢仍為下跌。

台積電跳空開低，以797元開盤，跌破800元大關，但隨後股價獲得拉抬，一度想拚回平盤卻不敵賣壓遭摜回，所幸守住800元大關，終場以816元收盤，下跌3.77％。K線長線，卻帶長上影線，台積電能否守住800元，將是明天市場關注焦點。

三大權值股之一的鴻海，連續2天跌停，開低走低，上午10時半，股價殺到跌停125元後一路鎖死到收盤，早盤多空交戰激出30萬張的成交量，創8個月來最大量。昨天跌停的聯發科今天打開，以1260元收盤，下跌35元，跌幅2.7％。

科技類股繼續被空頭血洗，但金融股已翻紅，金融類股漲幅0.53％，市場認為這是看到政府出手護盤的影子，買金融股可讓大盤指數不要那麼難看，另外，塑膠類股、水泥類股、食品類股，以及百貨類股都上漲。