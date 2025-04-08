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別人恐懼該貪婪？台股重挫她喊大肆買進 股民感謝「接刀」曝最保險買法

聯合新聞網／ 綜合報導
昨天有網友在Dcard發文，表示自己已經準備好要大肆買進。（中央社）
昨天有網友在Dcard發文，表示自己已經準備好要大肆買進。（中央社）

川普實施對等關稅，全球的股市都遭血洗，台股7日崩跌2065點，創下史上最大跌點與最大跌幅，8日也下挫772點，一片慘綠。然而也有部分投資人認為這是買進的好時機。昨天就有網友在Dcard發文，表示自己已經準備好要大肆買進。

原PO表示目前(7日)帳面上虧損約5.88%，8日開盤或許會虧到10-15%，但她並不擔心，「別人恐懼我貪婪」，她認為只要繼續分散投資，3年、5年後就會是正成長了。

她打算趁此機會買進看她好的股票，並希望半年或一年後能大豐收。

許多網友並不看好原PO的觀點，認為這波跌勢沒有這麼快停止，「別人小賠，你破產」、「賠死你！你當作後天反彈」、「不會只跌三天，大概跌個2年以上」、「這種跌法不太會v反的，再等等幾天不會死」。

有網友勸原PO冷靜，「可以貪婪，但不要貪過頭一次進場，建議分個5-10批次，才不會一波帶走」、「子彈不要一下子用完，股市跌個30%才是真正恐懼的時候」、「分批貪婪」。

也有網友表示自己也會進場，但現在還太早，「進場+1，但明天應該有點太早了」、「川普還沒選上我就開始準備資金了，大家都知道他會搞事，只是明天是否有點太早？」、「先觀察，川普的政策沒有定案，其他國家還會談判，後面還會有波動」。

有網友分享最保險的買法，就是等待國安基金進場，「看台積電有沒有繼續大跌，沒有的話，可能就是國安基金進場了，跟國安基金走，可能不會大賺，但要賠錢也很不容易」、「跟國安基金比較保險」。

還有網友「感謝」原PO的決定，感嘆終於有人來「接刀」了，「人家家裡有礦，神仙下凡來拯救各位，有什麼好罵？你們想賣，還得有人來買吧」、「別人在逃你接盤」、「謝謝你，讓我賣掉」。

台股 關稅

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