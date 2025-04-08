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關稅戰屠殺全球股市…他問房價跌嗎？「1條件」曝蛋殼恐跌爆

台股下挫772點收18,459點 台積電守住800大關、高價股剩10千金

黑天鵝基金經理人說大戲還沒上場 「史詩級崩盤最終將大跌80%」

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台股下挫772點收18,459點 台積電下跌32元收816元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股續重挫。圖／本報系資料照片
台股續重挫。圖／本報系資料照片

台股8日持續下跌，早盤以19,064.47點開出，終場收18,459.95點，下跌772.4點，跌幅4.02%，成交量5,489.5億元。櫃買則收200.03點，下跌14.35點，台積電（2330）收816元，下跌32元。

高價股中僅緯穎（6669）表現強勢，終場收1,640元，上漲4.46%，其餘皆股價弱勢，其中旭準（6409）、聯發科（2454）外，全數跌停，台股剩10千金。

盤面上以類股來看，以百貨、食品、水泥、塑膠、金融等較為抗跌。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，鴻海（2317）、聯發科、廣達（2382）、長榮（2603）、台達電（2308）、中信金（2891）、台光電（2383）、材料-KY（4763）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、日月光投控（3711）、凱基金（2883）、陽明海運（2609）、緯創（3231）、大立光（3008）、智邦（2345）。

量大抗跌的則有，緯穎、聯電（2303）、寶一（8222）、中華電（2412）、鈊象（3293）、漢唐（2404）、統一（1216）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、藥華藥（6446）。

統一投信表示，川普「對等關稅」政策超出預期，利空衝擊全球經濟，供應鏈拉貨出現觀望，增添短期內不確定性及市場不安情緒。目前台股賣壓未止，VIX恐慌指數升溫，今法人停損賣壓及融資多殺多仍將出籠，因此，建議等籌碼安定，搭配國安基金動向，及關稅戰更明朗，作為觀察指標，短線上操作不宜急躁保守因應，靜待指數落底。

台股 關稅

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