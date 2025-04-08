川普祭重稅 業者：輔導企業結合東南亞業者在美國設組裝基地

美國總統川普日前宣布對台課徵32%對等關稅，引起台灣經濟恐慌，台股連兩天開盤重跌，產業借也憂心受到衝擊，台北市長蔣萬安昨天也赴內科與業者舉行座談，業者建議除談判外，應結合東南亞業者在美國設立組裝基地降低關稅影響。產發局表示，已啟動「企業需求及意見彙整資訊整合平台」蒐集相關問題因應。

產發局表示，北市113年營利事業營業額達18.3兆元，占全國31.3%，以服務業為主，製造業多為總部型態。提高關稅後主要影響電子、光電等製造產業，相關產業在營業額占比約2.47%；若加計塑、橡膠製品製造業、汽車及其零件製造業、基本金屬、金屬製品製造業等相關產業營業額則占比約4.83%。

產發局表示，昨日座談會與會企業主提出很多建議事項，包括業者反映受關稅影響，由台灣進口原物料成本大幅增加，建議政府與美國談判外，亦有業者建議政府輔導企業結合東南亞業者在美國設立組裝基地，降低關稅影響、以及加強拓銷美國以外市場等。

也有業者指出，雖國內需產業目前未受影響，但外銷產業一旦普遍遭受影響，亦將造成民眾對經濟前景悲觀，不敢消費，內需產業也會受到衝擊，建議政府要穩定市民消費信心，尤其是對弱勢民眾提供必要的協助措施。

產發局強調，已啟動「企業需求及意見彙整資訊整合平台」，主動蒐集企業可能面臨問題，除協助反映相關意見予中央政府、密切關注後續關稅談判情勢，也會研議受衝擊產業輔導、紓困及就業協助等因應措施，擴大協助產業創新及拓展多元國際市場等計畫，提高產業經營韌性及分散風險能力。