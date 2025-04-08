高關稅風暴衝擊下 台股還要跌多久？法人曝關鍵

台股8日在融資斷頭賣壓宣洩下持續開低，盤中大跌逾千點，上市櫃公司多達945檔跌停深鎖，到底在高關稅風暴衝擊下，台股還要跌多久？有法人坦言，若是高關稅稅率無法解決，將嚴重衝擊股市表現，尤其是重災區的台股「會很辛苦」；另有分析師則是提出示警，強調要「小心、小心、再小心」。

台股在清明節連假後開市出現重挫，在恐慌賣壓籠罩下，7日寫下單日歷史最大跌點，8日仍是開低，早盤以19,064.47點開出，下跌167.88點，在融資斷頭賣壓出籠下，指數開低走低，盤中一度下滑至18,180.48點，下跌1,051.87點，統計兩天來下跌逾3,000點。

權王台積電（2330）一開盤就失守800元關卡，以797元開出，不過早盤一度急拉至843元，盤中跌幅收斂；聯電（2303）開低走高盤中翻紅；資金流入不受美國關稅影響的內需股，推升食品類股指數上漲，統一（1216）、天仁（1233）、卜蜂（1215）、黑松（1234）等逆勢上漲；另外，百貨類股也上漲，統一超（2912）大漲表態。

相較於亞股8日的反彈，台股仍是重挫的表現，證券分析師簡伯儀表示，櫃買市場的跌勢比集中市場還要大，殺融資的賣壓持續宣洩，跌停家數還是很多，系統性風險之下，大盤表現弱勢。

不過，簡伯儀指出，預期在融資斷頭殺出後，9日的10時過後可能出現反彈；但他強調，這次美國關稅高稅率的實施看起來勢在必行，操作上要「小心、小心、再小心」，因此要嚴控手中持股比重。

華南投顧董事長儲祥生表示，這次的美國關稅政策中，台股面臨高稅率的衝擊，加上不少企業都在大陸設廠，可說是位於重災區，若是高關稅稅率不變，「台股會很辛苦」，因為高稅率將會影響相關企業營收的表現。

儲祥生強調，操作要小心，若有反彈可調整持股降到5成以下，不過，手中沒有股票的人則可以慢慢買進布局，例如台積電，市場預期今年每股純益約55元，以本益比15倍計算，股價約825元，800元以下買進台積電風小；另外還可以留意7日沒有跌停關門的個股。

儲祥生指出，8日仍然大跌，主要是受到融資斷頭賣壓，及沒有信心的投資人的賣壓所影響，預期融資斷頭應該砍的差不多了，但是跌停沒有打開的個股，9日恐仍會再繼續下跌。