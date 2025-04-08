台股今續跌 謝金河：台積電若跌破800元也許是機會

受美國重關稅政策影響，台股昨天崩跌2065點，創下史上最大跌點與最大跌幅，今大盤開低走低，指數一度重挫逾千點，開盤10分鐘，跌點約8百點，跌幅逾4.3％。台積電股價繼續大跌，797元開盤，大跌51元，但後來又拉回到800元以上。

財信傳媒董事長謝金河今在臉書表示，台灣向來生於憂患中。每一次股市大跌，他總是會想到國泰投信董事長張錫怎麼說，這次他又挺身而出說這次是川普製造的「人工熊市」，勿驚慌。這是他第一次聽到「人工熊市」這個詞，但在危機降臨時刻，張錫告訴大家台股有強勁的基本面。

謝金河指出，在大的危機來臨時，市場悲觀的力量會加大壓力，經常悲觀再悲觀，他昨天在FB上面看到有人說台股跌破萬點，台積電跌回370元⋯⋯。昨天台股大跌逾2000，1702家跌停，那是市場在宣洩累積多日的賣壓，今天仍會有餘波盪漾，但此時正是檢視基本面的好機會。

謝金河指出，台積電的adr昨晚在美國已經抗跌，今天再跌停機率不大。台積電上漲的時候，很多人怨嘆手上沒有台積電，這次若跌破800元，也許是一個機會。這麼多年來，台積電一直「生於憂患」，詆毀台積電的言論，配合認知作戰，到處都是，但台積電仍然在風浪中穩健前行，這也是台灣的處境。他說，今天台股也會繼續宣洩賣壓低開，但很可能是一個轉折的時刻。