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工總上書總統籲請全民救市 建議上市櫃公司承購庫藏股

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全國工業總會8日表示，台股昨日無量下跌，國安基金雖待命在側，台股仍重挫2,065點，創史上最大跌點跌幅，為免股市繼續陷入危機，降低國人恐慌意識，工總理事長潘俊榮、監事會召集人苗豐盛，特別籲請總統賴清德，建議除國安基金救市外，也應由上市櫃公司承購庫藏股，穩定股市。

股市是經濟櫥窗，雖然台股基本面很好，但是美國關稅的衝擊太大，且造成全球股災的情形下，台股也難獨善其身，為免股市持續崩跌衝擊經濟，實有必要採取更積極的態度，由各上市櫃公司，一起共同扛起救股市的大責。

工總指出，理監事們認為國安基金救股市資金有限，因此，建議由全民上市櫃公司來承購庫藏股方式，可以用公積金或者是其他資金購買公司庫藏股來穩定股市，這樣才能夠配合賴總統的政策，穩定股市及讓全國人民安心。

潘俊榮表示，大家都在同一條船上，船上的每個人都有讓船平穩行使的責任與義務，企業界不懂政治，但懂經濟，在這個艱難的時刻，台灣工商業界更要上下齊心合力穩經濟，救股市，才能展現企業家的風範。每個人都要有責任讓台灣明天更好，共同珍惜，愛護這塊我們生成長的地方，為這塊土地打拚。

台股 關稅

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