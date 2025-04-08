台股血崩！ 財經作家持4家「無聊股」跌800多點還是紅的：覺得欣慰

近日美國川普關稅戰引發全球股市震盪，台股7日重挫2065點，8日開盤後持續下跌，早盤一度跌逾900點，台積電開低51元跌破800元。

然而，在市場普遍籠罩於悲觀情緒之際，知名財經作家阿格力於其臉書粉專分享了一則正向消息，指出其長期持有的四檔「無聊股」在大盤重挫800多點的情況下仍維持上漲，引發廣大股民的關注與討論。

阿格力在貼文中提到，他持有的四檔股票分別為宏全（瓶蓋）、崇友（電梯）、櫻花（熱水器）及佳醫（血液透析設備）。他幽默地稱這些股票為「無聊股四兄弟」，並表示這些標的長期穩健且抗跌的表現讓他感到欣慰。阿格力更在文中邀請其他股民一起分享持股心得。

該貼文迅速引來眾多網友留言支持，有人表示「這幾支總是能適時的撫慰心靈」、「我家是櫻花愛用者，連洗碗機都是」、「每天都要喝飲料搭電梯」、「這兩天喝了一打飲料，還帶孩子玩鈊象台子，支持公司」。

「除了熱水器，其他都有，真的是寒冬中的暖陽」、「昨天默默補了崇友」、「我有存佳醫，昨天跌爆也沒鎖跌停，帳面也還是紅的」、「這四個都有， 當初就是聽阿格力的分析買進的」。

阿格力過去曾分析穩健型股票的投資價值，所謂的「無聊股」即是指股民在挑選標的時，可以選擇業務穩定、財務健全且與日常生活息息相關的公司進行長期投資。此次台股大跌中，宏全、崇友、櫻花及佳醫股票能夠維持漲勢，成為川普發動對等關稅貿易戰下的避風港。