台股暴跌2065點創史上最大跌幅 律師逆勢操作引營業員急問：按錯了嗎？

因美國總統川普推行對等關稅政策，台股昨日（7日）遭遇史詩級重挫，終場大跌2065.87點，跌幅達9.7%，以19232.35點作收，創下台股歷史最大盤中跌點與跌幅。市場一片慘綠，投資人信心受挫。然而，在這波劇烈震盪中，部分投資人選擇逆勢操作，引發廣泛討論。

律師林智群於臉書分享，他在大盤暴跌之際選擇買進股票，甚至接到營業員來電詢問是否操作失誤。

林智群坦言：「我還真沒按錯，但可能太早按了」。他幽默地形容自己的行動如「螳臂擋車」般逆勢而行，但他仍感覺是買到撞到（賺到）。

不少網友留言分享自己的投資策略，有人表示「已經腳麻了，跑不了」並稱讚林智群律師「比國安基金猛喔」，但也有不少人認為「分批買出一個微笑曲線」、「趁別人恐懼的時候貪婪」、「很多人已經在磨刀霍霍準備資金，要趁低價進場」、「外資撿便宜 買超180億」。

然而也有網友直言「現在買應該還是太早」、「抄底抄得有點早，真正空軍都還沒進去」、「太早買，因為日本連續跌還沒止穩」、「搶快了，第三天再來搶」、「我還在觀望中」、「可能星期三至星期五間出手，比較合適」。