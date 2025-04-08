快訊

iPhone 17 Air模型機完整亮相！機身僅5.5mm「大瘦身」 比對真的超薄

台股重挫…網友貼心分享「睡公園」好選擇 北中南推薦地點一次看

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

台股暴跌2065點創史上最大跌幅 律師逆勢操作引營業員急問：按錯了嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股因對等關稅實施而崩盤，律師林智群反而進場撿便宜。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股因對等關稅實施而崩盤，律師林智群反而進場撿便宜。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

因美國總統川普推行對等關稅政策，台股昨日（7日）遭遇史詩級重挫，終場大跌2065.87點，跌幅達9.7%，以19232.35點作收，創下台股歷史最大盤中跌點與跌幅。市場一片慘綠，投資人信心受挫。然而，在這波劇烈震盪中，部分投資人選擇逆勢操作，引發廣泛討論。

律師林智群於臉書分享，他在大盤暴跌之際選擇買進股票，甚至接到營業員來電詢問是否操作失誤。

林智群坦言：「我還真沒按錯，但可能太早按了」。他幽默地形容自己的行動如「螳臂擋車」般逆勢而行，但他仍感覺是買到撞到（賺到）。

不少網友留言分享自己的投資策略，有人表示「已經腳麻了，跑不了」並稱讚林智群律師「比國安基金猛喔」，但也有不少人認為「分批買出一個微笑曲線」、「趁別人恐懼的時候貪婪」、「很多人已經在磨刀霍霍準備資金，要趁低價進場」、「外資撿便宜 買超180億」。

然而也有網友直言「現在買應該還是太早」、「抄底抄得有點早，真正空軍都還沒進去」、「太早買，因為日本連續跌還沒止穩」、「搶快了，第三天再來搶」、「我還在觀望中」、「可能星期三至星期五間出手，比較合適」。

台股 關稅

相關新聞

史上最慘…台股周一跌2065點 台積電跳空跌停

賴清德總統昨天在社群軟體Ｘ以英文發文指出，台灣無意對美施加報復關稅，願從零關稅開始與美談判，還會增加對美採購。賴總統連續兩日對美喊話，但尚未獲美方公開回應。台股昨天大跌二○六五點，跌幅百分之九點七，均是史上最高，台積電跳空跌停，是十六年來首見。

周一打入跌停…台股1702檔股票 今平盤下禁放空

川普對等關稅引發全球金融市場動盪，兩岸三地股市昨在清明連假後跳水補跌，政策救市、穩市措施也相繼出爐。國安基金昨表態不排除...

台股續跌一度重挫千點但跌勢減緩 台幣早盤多空拉鋸

台股昨天補跌慘遭空方暴擊，創下史上最大跌點與最大跌幅，且成交量窒息，8日大盤開低走低，指數一度重挫逾千點，開盤10分鐘，...

亞股慘況 數10年僅見

受到美國總統川普的關稅政策衝擊，亞洲股市昨日暴跌，從台北、東京、雪梨到新加坡無一倖免，香港恒生指數跌幅更重達百分之十三點...

台股將爆出1.3兆元史詩級巨量？市場關注

經過7日史詩級的暴跌後，台股8日會出現史詩級的成交量嗎？8日開盤不久，約9時4分時，資訊系統平台出現台股預估量1兆3,6...

台積電長線價值浮現 今現止跌訊號

台積電經歷16年來最大跌幅，股價受到美國關稅戰開打跌破900元支撐後，預料在美國ADR跌勢收斂，加上長線價值浮現，今日股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。