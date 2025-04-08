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台股再崩睡公園沒位？新竹巨城小編睡門口爆紅 網友預約

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹巨城小編也搭上熱潮，貼出自己打地鋪睡在巨城門口的插畫圖，引發網友熱烈回應：「還有位子嗎？」圖／取自Big City遠東巨城購物中心粉絲頁
新竹巨城小編也搭上熱潮，貼出自己打地鋪睡在巨城門口的插畫圖，引發網友熱烈回應：「還有位子嗎？」圖／取自Big City遠東巨城購物中心粉絲頁

川普關稅颶風橫掃國際股市，台股昨天出現史詩級崩盤，今天開盤指數也下跌167.88點，讓投資人臉綠心也涼，不少人哀號「排隊睡公園」。新竹巨城小編也搭上熱潮，貼出自己打地鋪睡在巨城門口的插畫圖，引發網友熱烈回應「還有位子嗎？」

台股慘跌引爆散戶焦慮，社群平台一片哀嚎，「公園已滿」、「我只剩紙箱」，「塑膠袋都搶不到」。繼台灣史前文化博物館發文出租卑南遺址公園草坪空位，號召股民「睡公園吸取日月精華，一起爬出谷底」後，新竹巨城小編也貼出自己睡在巨城門口的打地鋪哏圖，引起4千多名網友熱烈回響。

超過百則網友留言「還有位子嗎？兩大一小加兩隻貓」、「這根本股市版夜宿海生館吧！」還有人問「睡袋可以賣掉換錢嗎？」「我只剩報紙，還要進去巨城接水喝」、「小編可以讓我睡旁邊嗎」、「我還在排隊欸，幫我占位」、「這才是真正的新竹人，連崩盤都睡得有風格」。

新竹市代理市長邱臣遠也表示，這次美國宣布關稅政策，對台灣造成非常大的影響，且香山工業區尚有傳統製造業，如玻璃及機械設備等產業，市府今天召開跨局處及產業諮詢會議，聚焦討論三大因應策略，包含透過產業諮詢平台彙整企業意見與需求；強化香山工業區的輔導資源，並檢視供應鏈結構；積極爭取中央補助，並與竹科園區緊密合作，確保相關協助措施有效落實。

邱臣遠強調，新竹市是台灣高科技產業的重鎮，匯集大量的半導體和電子產品的研發與製造企業，雖半導體產品暫時獲得豁免，但新竹市以高科技產業為主的竹科園區及相關產業仍面臨不小壓力，竹科園區年生產總額估計約1.5兆元，期望中央後續提出的協助方案，能有效降低新竹科技產業的衝擊。

台股 關稅

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