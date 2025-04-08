台積電領軍多頭、台股半小時成交逾2千億元 多空交戰爆巨量波動大

賴清德總統昨天在社群軟體Ｘ以英文發文指出，台灣無意對美施加報復關稅，願從零關稅開始與美談判，還會增加對美採購。賴總統連續兩日對美喊話，但尚未獲美方公開回應。台股昨天大跌二○六五點，跌幅百分之九點七，均是史上最高，台積電跳空跌停，是十六年來首見。

2025-04-08 01:08