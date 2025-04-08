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台積電領軍多頭、台股半小時成交逾2千億元 多空交戰爆巨量波動大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股續重挫。圖／本報系資料照片
台股續重挫。圖／本報系資料照片

台股8日早盤爆出巨量，交易半小時即衝出2,000億元成交量，台積電（2330）交易半小時即爆出5萬張成交量，市場預期今日將爆出巨量且波動大。

今日前半小時的交易爆出巨量，成交超過萬張者有：晟田（4541）、擎亞（8096）、上曜（1316）、寶一（8222）、神達（3706）、華邦電（2344）、緯創（3231）、欣興（3037）、華新（1605）。

主要權值股成交逾萬張者有：台積電、廣達（2382）、台達電（2308）、永豐金（2890）、第一金（2892）、合庫金（5880）、 台泥（1101）、台塑（1301）、中鋼（2002）、鴻海（2317）、長榮（2603）、中信金（2891）、陽明海運（2609）、 日月光投控（3711）、富邦金（2881）及聯電（2303）。

台股 關稅

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