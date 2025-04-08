聽新聞
0:00 / 0:00
台積電領軍多頭、台股半小時成交逾2千億元 多空交戰爆巨量波動大
台股8日早盤爆出巨量，交易半小時即衝出2,000億元成交量，台積電（2330）交易半小時即爆出5萬張成交量，市場預期今日將爆出巨量且波動大。
今日前半小時的交易爆出巨量，成交超過萬張者有：晟田（4541）、擎亞（8096）、上曜（1316）、寶一（8222）、神達（3706）、華邦電（2344）、緯創（3231）、欣興（3037）、華新（1605）。
主要權值股成交逾萬張者有：台積電、廣達（2382）、台達電（2308）、永豐金（2890）、第一金（2892）、合庫金（5880）、 台泥（1101）、台塑（1301）、中鋼（2002）、鴻海（2317）、長榮（2603）、中信金（2891）、陽明海運（2609）、 日月光投控（3711）、富邦金（2881）及聯電（2303）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言