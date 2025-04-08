台積電開盤跌破800元買盤逢低撿 跌幅快速收斂
台積電（2330）8日開盤以797元開低，下跌51元，失守800元關卡，但買盤逢低進場，開盤約15分鐘出現近九十度的急拉攻勢，股價快速往上拉升，逼近平盤價位，跌幅快速收斂。
台積電ADR周一盤中一度隨美股翻漲4.7%，終場小跌0.4%，收在146.17美元，較台北交易溢價逾14%；外資7日也買超台積電1,622張，連三買；台積電7日跌停一價到低收盤，近12萬張排隊賣不掉，8日仍以低盤開出，股價跌破800元關卡價。
台積電早盤以797元開低，開盤約15分鐘左右，股價出現急拉，一度拉至843元，逼近平盤848元，盤中跌幅收斂；若以台積電今年初盤中高價1,160元往下走低至盤中的797元計算，股價下跌363元，跌幅31.29%，市值由30兆元蒸發了9兆4,135億元，降至20兆6,683億元。
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