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川普關稅戰引股災…專家悲觀預言世界再次變窮 曝這時才能「低價買進」

遠見／ 文．邱祐慶
面對川普提出對等關稅引發全球股市劇烈震盪。（歐新社資料照）
面對川普提出對等關稅引發全球股市劇烈震盪。（歐新社資料照）

美國總統川普宣布對等關稅後，引發全球市場動盪及專家學者的強烈批評，各界經濟學家與投資人紛紛對關稅帶來的通膨風險、企業利潤下滑及市場波動表達憂慮。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）則直指這是「瘋狂的」決策。究竟專家如何解析川普關稅政策呢？未來市場多悲觀？要等到何時才能低價買進？《遠見》一文整理。

川普的對等關稅政策引發全球經濟學家的熱議，多位專家警告，這些關稅政策可能導致通膨加劇、全球貿易緊張局勢升級，甚至損害美國經濟與市場穩定。

《商業內幕》整理業界與經濟學家的分析看法：

諾貝爾獎得主：川普完全瘋了

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼（Paul Krugman）在個人電子報平台Substack上發表文章中猛烈抨擊川普的關稅政策，形容他「完全陷入瘋狂」。

克魯格曼警告，關稅的高額稅率可能引發嚴重貿易報復，而川普對其他國家的指控也完全錯誤，「如果有人仍對川普可能在最後關頭改變政策抱有希望，那麼這次的宣布應該會讓他們徹底失望。」

紐約大學斯特恩商學院（NYU Stern School of Business）名譽教授努瑞爾·魯比尼（Nouriel Roubini）則表示，這些關稅的後果將導致經濟成長放緩與通膨上升，而與主要貿易伙伴的談判將會是漫長且充滿衝突的過程，最終可能對美國與全球經濟都造成不良影響。

川普關稅影響怎辦？專家「這時還不能逢低買進」

對沖基金公司Saba Capital Management創辦人溫斯坦（Boaz Weinstein）認為，川普不太可能改變立場。他在 X 上發文警告：「這不是逢低買進的機會，而是逢低賣出的機會。」

經濟顧問公司羅森伯格（Rosenberg Research & Associates）創辦人羅森伯格（David Rosenberg）則對川普的「讓美國再次富裕」（Make America Wealthy Again）口號提出質疑。

他表示，美國的淨國家財富已經達到 157 兆美元的歷史新高，並反問：「關稅真的能讓美國更富裕嗎？事實上，它更可能讓『全世界再次變窮』（Let's Make the World Poor Again），然後我們再趁低價買進。」

太平洋投資管理公司（PIMCO）共同創辦人、被譽為「債券之王」的格羅斯（Bill Gross）則將這次的關稅政策與1971年美國放棄金本位制相提並論，形容這是一場「史詩級的事件」。

他也警告，市場將面臨持續的動盪與不確定性。

1971年，美國前總統尼克森（Richard Nixon）宣布放棄金本位制，終結布雷頓森林體系，導致全球從固定匯率轉向浮動匯率。

而由於美國因越戰與貿易赤字導致美元供應過剩，各國大量兌換黃金，使美國黃金儲備迅速減少。為了阻止黃金外流，尼克森暫停美元兌換黃金，讓美元成為依賴政府信用的法定貨幣，進而確立其國際儲備貨幣的核心地位，深刻影響全球金融體系。

金融市場動盪，投資人憂全球經濟成長放緩

前太平洋投資管理公司PIMCO執行長、現任安聯（Allianz）首席經濟顧問埃爾-埃里安（Mohamed El-Erian）表示，美國宣布關稅後，全球金融市場的價格走勢顯示「投資人對全球經濟成長產生重大憂慮」，市場的不確定性可能影響企業投資與貿易決策，進一步加劇經濟放緩風險。

標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）高級分析師西爾弗布拉特（Howard Silverblatt）在標普全球（S&P Global）專欄中指出，市場反應已顯示出投資人對關稅帶來的經濟影響感到擔憂，特別是在通膨、就業與消費支出方面。

「市場回落並伴隨著強烈的負面交易趨勢，顯示投資人對政策變動的擔憂正在加劇，」西爾弗布拉特說。

美國商界憂關稅對企業與經濟造成衝擊

密西根大學經濟學教授沃爾夫斯（Justin Wolfers）在BlueSky上發文批評川普的關稅政策「極具破壞性、矛盾且不合理」。

他表示，這些政策建立在虛構的理由與被推翻的理論之上，並完全忽視數十年來的經濟經驗，「這些關稅最終將對美國勞工造成最大的傷害，而不是如川普所宣稱的那樣保護美國就業。」

耶魯預算實驗室（Yale Budget Lab）發表的新分析指出，2025年的關稅將使美國整體物價水平上升2.3%，相當於每戶家庭的年度消費損失達到3800美元，且這對低收入家庭的影響更為嚴重，年損失約1700美元。

美國企業組織商業圓桌會議（Business Roundtable）執行長博爾頓（Joshua Bolten）則警告，關稅政策可能對美國製造商、工人、家庭和出口商造成嚴重損害。

「關稅持續的時間愈長，對美國經濟的影響就愈深遠，並可能因各國的報復性措施而加劇，」他支持與貿易伙伴達成更公平的貿易協議，但呼籲川普政府採取「額外的合理豁免」與「透明、可預測的排除機制」，減輕美國企業的壓力。

川普「自虐」經濟政策，恐衝擊美國企業獲利

市場研究公司GlobalData.TS Lombard的美國首席經濟學家布利茲（Steven Blitz）則指出，關稅雖然針對美國的貿易夥伴，但實際上首先衝擊的是美國企業的利潤率。

他表示，過去40年來美國企業利潤相對GDP持續上升的趨勢已經結束，而市場資產的貶值將進一步加劇。

前哈佛大學校長、美國財政部長薩默斯（Larry Summers）則強烈批評川普的關稅政策，「從來沒有哪一位總統只憑一小時的言論，就讓許多人損失慘重。」

他引用數據指出，關稅對市場的總體損失可能接近30兆美元，並形容這是美國數十年來最昂貴且「自虐式」的經濟政策。

倫敦大學學院（UCL）經濟學教授馬祖卡托（Mariana Mazzucato）警告，關稅將推高美國通膨，削弱美國勞工的消費能力，並可能導致每個家庭的年度支出增加1700至5000美元，進一步加重民眾經濟負擔。

川普的關稅政策正讓美國經濟面臨高通膨、低成長的雙重壓力，企業利潤縮水、投資市場震盪，普通家庭也將承受更高的生活成本。專家認為，這場貿易戰不僅會拖累美國自身經濟，也將擾亂全球供應鏈，甚至可能導致其他國家報復性關稅措施，使全球經濟進一步惡化。

隨著市場持續消化川普政策帶來的不確定性，各國投資人和政府將面臨更大的挑戰，而這場經濟風暴的最終影響仍有待觀察。

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（本文出自2025.04.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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