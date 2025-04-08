史上最慘…台股周一跌2065點 台積電跳空跌停

台積電跳空跌停 16年來首見

賴清德總統昨天在社群軟體Ｘ以英文發文指出，台灣無意對美施加報復關稅，願從零關稅開始與美談判，還會增加對美採購。賴總統連續兩日對美喊話，但尚未獲美方公開回應。台股昨天大跌二○六五點，跌幅百分之九點七，均是史上最高，台積電跳空跌停，是十六年來首見。

美國總統川普上周提出對等關稅，連續多個交易日重擊全球股市。台灣上市櫃公司昨天有一七○二家跌停，超越二○○八年金融海嘯，創台股最慘紀錄，多數上市櫃公司一開盤就跌停一路到尾盤，台股成交量萎縮至一六六○億元的低量，形同無量崩跌。

美股昨晚開盤跌幅仍深，但盤中傳出對等關稅將暫緩九十天上路的假新聞，道瓊等四大指數全數翻紅，費城半導體指數甚至一度翻紅大漲逾兩百點。

賴總統前天以八分鐘影片對外說明我方對美國對等關稅的應對方式，他昨天在台股盤中以英文發文重申對關稅戰的立場，對美喊話用意濃厚，但至截稿為止，尚未見到美方公開回應。賴總統在貼文中說，為確保台灣競爭力，台灣會增加對美進口，並採取其他措施，台美可以一道迎接共享繁榮的黃金時代。

包括台股在內，全球股市昨天普遍重挫。台股從去年史上最高點二萬四四一六點下跌至昨天的一萬九二三二點，跌幅百分之廿一，已符合步入空頭市場的定義。

上市櫃跌停1702家 居史上最多

台股昨天開盤即收盤，盤面一片慘綠，寫下五大紀錄。一，集中市場重挫二○六五點、跌幅百分之九點七，櫃買市場重挫廿三點、跌幅百分之九點六，同步寫下史上最大跌點與跌幅紀錄；二，集中市場市值蒸發六點六七兆元、櫃買市場市值蒸發○點五九兆元，上市櫃合計蒸發七點二六兆元至六十七點六七兆元，均為史上最大。

第三，台積電跌停，跌九十四元、收八四八元，市值降至廿一點九兆元，單日市值蒸發二點四兆元，寫歷史之最；四，上市櫃跌停家數高達一七○二家居史上最多；五，集中市場盤中最大跌點一度高達二○八六點，史上最大，超越二○二四年八月五日的盤中跌點一八九九點。

法人指出，由於昨日成交量僅一六六○億元，屬於窒息量，也是二○二三年一月卅日以來最低，今天若成交量有效放大，才有機會開低反彈。