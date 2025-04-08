台股無量崩跌 開盤即收盤…狂瀉2,065點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

川普對等關稅大刀導致全球股災，台股昨（7）日清明連假後第一個交易日無量崩跌，終場重挫2,065點、跌幅9.7%，收19,232點，並寫下史上最大跌點等五項慘烈紀錄。上市櫃企業市值合計大舉蒸發7.26兆元、降為67.67兆元。

法人指出，由於昨日成交量僅1,660億元，屬於窒息量，除非今日成交量有效放大，才有機會開低反彈。

台股昨日重挫大跌，「開盤即收盤」，盤面一片慘綠，寫下五大紀錄。包括：一，集中市場重挫2,065點，跌幅9.7%，櫃買市場重挫23點、跌幅9.6％，同步寫下史上最大跌點與跌幅紀錄；二、集中市場市值蒸發6.67兆元、櫃買市場市值蒸發0.59兆元，上市櫃企業市值合計蒸發7.26兆元、降為67.67兆元，均為史上最大。

三、台積電（2330）開盤即跳空跌停，重挫94元、以848元跌停價一價到底，市值降至21.9兆元，單日市值蒸發2.4兆元，縮水史上最大；四、上市櫃跌停家數高達1,702家，為史上最多，超越金融海嘯；五、集中市場盤中最大跌點一度高達2,086點，為史上最大，超越2024年8月5日盤中跌點1,899點。

籌碼面來看，三大法人買超156.8億元，外資買超168.2億元，由賣轉買；期貨淨空單增加866口至25,151口；投信賣超2.3億元，由買轉賣；自營商賣超90.3億元，連六賣、累計賣超528.4億元。

八大公股行庫賣超61.7億元，由買轉賣；五大壽險買超124.9億元。融資餘額減少135.6億元至2,852.5億元，融資維持率降至133.8%。

昨日成交量縮至僅1,660億元，是2023年1月30日以來最低。台指期跌停，重挫2,129點、收19,167點，跌幅10%。台指期貨夜盤至截稿前仍大跌近7%，加上昨日屬於無量下跌，賣壓無法有效宣洩，預期今日繼續下跌機率高。

綜合統一投顧董事長黎方國及台新投顧副總經理黃文清等看法，外資昨日轉為買超並非轉多，可能是買進台股反向ETF的同時想賣出個股，但因為成交量低，導致賣單沒有成交，因此是賣不掉導致買超，並非心態轉偏多。

黎方國說，台股昨天開盤無量下跌，由於很多個股跌停板、賣壓還未完全宣洩，建議投資人不要想去摸底。

台股歷史十大跌點
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台股 關稅

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