周一打入跌停…台股1702檔股票 今平盤下禁放空

川普對等關稅引發全球金融市場動盪，兩岸三地股市昨在清明連假後跳水補跌，政策救市、穩市措施也相繼出爐。國安基金昨表態不排除召開國安基金臨時委員會，證交所除了再信心喊話，也表示昨天跌停的一七○二檔上市櫃股票今天禁止平盤下放空。大陸方面，號稱大陸國家隊的中央匯金昨盤中出手救市，增持指數股票型基金（ＥＴＦ）；大陸商務部也邀美企召開圓桌會，力保市場和外資信心。

金管會周日祭出限制借券賣出等「救市三箭」，但仍無法阻擋台股昨天的恐慌性賣壓，經過證交所和櫃買中心盤點，上市和上櫃公司分別有一○三九家和八四七家，昨天打入跌停的股票分別有九三六家及七六六家，依現行規定，這一七○二檔股票今天將受到禁止平盤下放空的管制措施限制。證交所表示，這將有助於減少投機性放空對股市衝擊，並降低市場因恐慌情緒所引發的震盪風險。

證交所也說，昨天借券賣出成交值十五億元，較前一交易日減少百分之八十六，顯示金管會祭出的穩市措施應有達到抑制空方賣壓效果。不過，針對金管會開放多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金，彌補融資擔保維持率的成效仍有變數。

在國安基金的動向方面，據了解，國安基金對於是否進場護盤已進行沙盤推演，首先，將視昨晚開盤的美股和台股今天走勢；其次，其他國家或地區的股市跌幅；最後是美股期指下跌收斂的程度。因此是否召開臨時委員會議拍板進場護盤，最快今天下午可見分曉。

根據國安基金幕僚的評估，在亞股當中，以香港股市昨下跌逾百分之十三最具指標意義，台灣雖然跌勢並非最嚴重，但這是因為台股有百分之十的跌幅限制，因此要再觀察今天台股開盤後的狀況。法人預期，今天台股的跌幅至少超過百分之五。

相對於台灣，大陸官方出手救市頗為果斷，由大陸主權基金中投公司百分百控股中央匯金公司昨在盤中公告，看好大陸資本市場發展前景，充分認可當前Ａ股配置價值，並證實「已再次增持了ＥＴＦ」，而且未來將繼續增持。

中央匯金是大陸國有獨資公司，管理國有重點金融企業，還能代表官方行使出資人的權利和義務，過去曾經多次救市，例如二○二三年十月增持大陸國有四大行股分，公告買入ＥＴＦ並將在未來繼續增持，以及二○二四年二月時表態，已於近日擴大ＥＴＦ增持範圍，未來繼續加大力度等。

大陸商務部昨也宣布，已於六日邀請特斯拉、ＧＥ醫療、美敦力等廿多家美企代表舉辦圓桌會。大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激呼籲美資企業「發出理性聲音，採取務實行動」。