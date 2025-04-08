台股無量崩跌 國安基金護盤時機…緊盯10年線

台股昨（7）日無量崩跌，國安基金動向備受關注。法人研判，台股近期走勢已具備股災、最大跌幅逾二成、本益比壓縮至14倍等國安基金進場條件，惟以歷史經驗來看，國安基金普遍會在大盤指數下殺至10年線附近，才可能宣布進場護盤。

台股昨天重挫2,065點，跌幅高達9.69%、收19,232點，失守2萬點大關，但相距10年線位置14,890點，仍多達4,332點之遙，業內推測，現階段尚未達到國安基金進場護盤最佳時機。

美國對等關稅高於預期，加上中國大陸等國擬採報復性關稅，市場擔憂貿易戰引發經濟衰退，全球股災連環爆。台股在清明連假後出現量縮補跌走勢，「多殺多系統性風險」警報大響。

市場關注國安基金何時進場，法人分析，過去國安基金共有八次進場護盤，共同條件為：大型系統性風險造成股災、台股最大跌幅達二至四成、台股本益比壓縮為十至14倍、大盤指數跌破10年線等。以近期台股走勢來看，本次股災已達最大跌幅達二成、本益比剩下14.1倍等條件。

法人表示，雖然歷次國安基金進場背景不盡相同，但宣告護盤的動作確實有助提振市場低迷的信心，過去八次宣告後一周時間，台股漲幅在1.1%至14.2%不等，只是拉長時間看，中長期基本面仍將主導行情後市表現。

根據法人統計，國安基金過去三次護盤標的中，三次都獲得青睞的個股包括：廣達（2382）、中信金（2891）、玉山金（2884）、鴻海（2317）、統一（1216）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、南亞（1303）、台達電（2308）、台化（1326）、台積電（2330）、台塑（1301）。至於其中兩次成為護盤標的則有：元大金（2885）、華南金（2880）、聯發科（2454）、兆豐金（2886）、可成（2474）、第一金（2892）、彰銀（2801）、台塑化（6505）等。