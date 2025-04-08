1,702檔股票禁平盤下放空 國安基金不排除開臨時會

台股崩跌，政策穩市措陸續出爐，國安基金昨（7）日表態不排除召開國安基金臨時委員會，證交所與櫃買中心也表示，昨天跌停的1,702檔上市櫃股票，今天禁止平盤下放空。

依據現行規定，上市櫃股票若股價跌停，次日禁止平盤下放空。根據證交所與櫃買中心統計，上市櫃公司昨天共計1,702檔跌停作收，今天股價若跌落平盤之下，將不得放空，將抑制空方氣焰。

台股昨天開盤便直接摜破2萬點指標信心關卡，散戶哀鴻遍野，為免台股不理性持續重挫，進一步影響流動性，金管會、證交所等證券周邊單位昨天持續監控台股各項指標。

國安基金信心喊話指出，將密切關注國內外股市情勢，不排除召開國安基金臨時委員會，討論國內外政經情勢及相關因應對策，以維護投資人信心及我國資本市場穩定。

國安基金表示，美國川普政府於2日宣布新一輪關稅政策，除針對全球多數貿易夥伴加徵10%基準關稅外，並進一步課徵「對等關稅」，其中美國將對我國加徵32%關稅。此舉造成國際股市大幅波動，4月3日至4月4日道瓊指數累計下跌9.2%，標普500指數累計下跌10.5%，那斯達克指數累計下跌11.4%、費城半導體指數累計下跌16.7%。因我國產業結構與美國高度互補，造成我資本市場與國際股市高度連動，特別是與美股連動更密切，台股短期面臨震盪。

國安基金說明，面對當前局勢，短期市場波動固難以避免，但終將回歸基本面，呼籲投資人理性評估市場資訊，審慎面對近期台股震盪走勢。

國安基金強調，為因應美國加徵關稅危機，政府已啟動跨部會應變機制，確保產業國際競爭力與出口動能，對於金融市場穩定亦有相關因應對策。此外，賴總統亦公布對美談判原則及策略，包括擴大對美採購及投資等，政府將竭盡全力，與美國強力進行協商，爭取合理待遇，相信憑藉台灣企業的韌性與創新能力，加上政府的全力支持，定能共同克服當前挑戰。

依國安基金條例，因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場有失序或有損及國家安定之虞時，得經委員會決議進場護盤。據了解，國安基金不可能僅跌一天就進場，近日仍需蒐整更多資訊看是否觸發上述規定。