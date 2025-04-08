多頭總司令信心喊話 張錫：不要怕「人造熊市」

台股昨（7）日跳水慘崩，有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫希望投資人不要太害怕這波「人造熊市」，並重申台股基本面相當穩健、建議用「定期定額、大跌加碼」策略趨吉避凶。

張錫指出，台灣2024年出口4,750億美元，其中，電子相關產品3,097億美元（包括晶片1,772億元、資通訊1,325億元）占65%，大多是出口零組件至中國、東協、墨西哥組裝後再至美國，少數才是直接出口至美國的產品，這波32%關稅影響仍有限，「免稅認定」的標準尚有爭議。

這次對等關稅尚維持晶片免關稅，主要原因是很難計算，負責代工的台廠關稅可能轉嫁美國廠商，最終將增加蘋果等美廠的產品成本。

他看好台灣晶片具備無可取代性，對台灣半導體供應鏈有信心，後續仍可能再有更進一步的晶片關稅政策，短線須留意震盪加劇風險，長線則著眼於需求面是否變化。

台灣2024年受惠AI需求，全體上市公司稅前盈餘衝上新台幣4.89兆元，年增率高達38.3%；今年第2季逢輝達GB200大量出貨，四大雲端服務供應商（CSP）2025年資本支出預估會較去年增加近千億美元。AI終端需求開始啟動，台灣為主要供應鏈，基本面相當穩健，展現優異的競爭實力。

張錫認為，關稅戰下美國會是最大受傷者，建議投資人不要太害怕這波「人造熊市」，投資終究要回歸基本面評估，善用「定時定額」及「大跌加碼」兩大策略。