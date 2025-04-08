川普大打關稅戰…大摩喊減碼台股 外資第一家

美國總統川普大打關稅戰，重創全球市場。摩根士丹利（大摩）在最新出具的「亞太新興市場策略」報告中指出，川普關稅戰將導致全球經濟衰退的悲觀情境浮現，使得企業獲利、估值等都將進一步調整，對貿易依存度較高的北亞地區最為不利，將台股評等原先的「中立」降為「減碼」。

大摩是第一家降評台股至「減碼」的外資，也是繼高盛證券後，第二家降評台股的外資，是否引發骨牌效應，市場高度矚目。

大摩表示，關稅戰開打後，導致市場轉趨悲觀，法人機構也開始調整包括反映全球衰退情境的獲利與估值假設。

在市場出現失衡時，通常對貿易高度曝險的北亞市場表現較差，儘管日圓升值有助於緩解以美元計價的報酬，特別是對於內需型或防禦性股票。

而中國以外的亞洲市場，對美國的貿易順差龐大且快速增加，自2017年以來成長一倍多，從1,750億美元激增至4,450億美元，這代表許多經濟體目前面臨的風險將高於2018年至2019年。

針對台股部分，大摩指出，由於台股市場估值高和盈利增長可能放緩，台股的滾動本益比（P／E）現在已超過五年平均水平的兩個標準差，估值明顯較高；並且，台股的現金股息收益率低於市場平均，對投資人吸引力減弱，加上國內投資的活動增加可能會限制市場表現，因此建議投資人保持謹慎，選股上採取平衡策略。